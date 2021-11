Secretaria particular del alcalde de El Fuerte ya metió a familiares a la comuna

Va de nuevo. El gobierno del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, volvió a cerrar ayer el relleno sanitario de OP Ecología, la segunda vez en menos de 48 horas, porque se lo reabrieron ilegalmente bajo el argumento de evitar un problema de salud pública porque la empresa no tenía donde depositar la basura. Con estos reveses, muchos ya notaron que Vargas Landeros no la va a tener fácil para rescindirle el contrato a OP Ecología porque César Guevara ya dio un paso para demostrar que sí tiene un relleno sanitario propio, como lo estipula el contrato. Sin embargo, todo va a depender de la sentencia del juicio de amparo en el Juzgado Séptimo de Distrito que interpusieron los ejidatarios de Choacahui, que no quieren el relleno en sus terrenos. El juez ordenó el cierre, pero ya se vio que el gobierno vargaslanderista no está preparado con un plan alterno de recolección y disposición final de la basura. Eso sí, sólo fintearon que lo tenían. Y OP Ecología sobrevivió porque ¡PASA accedió a rentarle su relleno sanitario! ¿Y qué tal que no?

Vuelven los desmanes. Los jóvenes la hicieron. Tenían tres domingos invitando al Leyvazo, hasta que se les hizo. Lo malo es que volvieron con lo mismo: pisteando y causando destrozos en los negocios que quedan en esa calle, pero el alcalde y el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Julio César Romanillo, ni se enteraron. Sin embargo, para quedar bien con ellos, Vargas Landeros recordó el famoso Leyvazo y hasta dijo que le gustaría acompañarlos. Declaró que van a permitir que sigan pero si tomar alcohol y sin causar desorden. ¡Sí cómo no! A ver si no resulta una minita de oro para los agentes policiacos ahora que se la cerraron en el alcoholímetro. Si ya dejan entonces dar el Leyvazo, pues es obvio que en los álamos y otros lugares que están bajo control no hay ningún problema para hacer “bola”.

Posesión. Los nuevos directores del Conalep en la zona norte tomaron posesión de sus cargos. A Javier Iván Esquer en El Carrizo lo posesionó José Platón López Pinto en representación del director general de la institución en Sinaloa, Wilfredo Véliz, así como a Carlos Alberto Apodaca López en El Fuerte y a Ildefonso Medina y Juan Diego Aranzubia Iturríos en los planteles de Los Mochis. Y el extesorero de El Fuerte Esteban Moreno Gámez, hoy encumbrado en la institución educativa, posesionó a Daniel Enrique León Rodríguez en el plantel de Juan José Ríos.

De familiares. Para eso de repartir los puestos entre las familias, chiquita se está viendo la exalcaldesa Nubia Ramos frente al alcalde Gildardo Leyva. No va ni el mes cuando los fortenses dicen que la secretaria particular de este, Karen Manzanárez, metió a su esposo a la nómina. Está en tesorería. Fabián Cázarez le abrió un espacio porque no le quedó de otra. En Mochicahui también cuentan que están tres familiares suyos en la sindicatura. Pueblo chico mitote grande. A Gildardo Leyva lueguito se le cayó el discurso de que hace la diferencia de Nubia Ramos. Salieron igualitos.

Los amagos. La rispidez de la contienda por la dirigencia de lo que queda del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa llegó hasta Choix. Resulta que una activista de ese partido, Adela Castillo, fue amenazada. Eso lo denunció uno de los candidatos, Francisco Javier Juárez Hernández, en la reunión en donde se iba a elegir a la nueva dirigencia, pero que reventó por no haber condiciones para ello por los ataques, señalamientos y demás. Si eso es cuando están en la lona, a punto de desaparecer del mapa, qué sería si tuvieran tantita fuerza.