Secretario de Turismo reaparece tras dar positivo en Covid-19 para recibir a Palencia

Todos listos. Después de casi dos meses de ausencia en la actividad pública debido al contagio que sufrió de Covid-19, el secretario de Turismo en el estado, Óscar Pérez Barros, reapareció ayer para recibir en el aeropuerto internacional a Francisco Palencia, el próximo técnico del flamante equipo de futbol de Mazatlán.

El funcionario, como se dice popularmente, dio una noticia buena y una mala a los representantes de los medios de comunicación. Dijo que el sector hotelero de Mazatlán está ya listo para recibir a los turistas del verano. Lo malo es que el gobierno estatal aún no define fecha para cuándo se podrá reanudar la actividad turística.

En tanto, afirmó, los centros de hospedaje continúan con trabajos como la adecuación de sus instalaciones y la capacitación de su personal en materia sanitaria.

Comisión. Tras una larga discusión al interior de la Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso del Estado, y con una votación dividida, por mayoría fue aprobado el dictamen que rechaza la propuesta del gobernador Quirino Ordaz Coppel para que Eva Joaquina Guerrero Ríos ocupe la dirección del Instituto Sinaloense de las Mujeres para los 16 meses que le restan a la administración estatal.

Los votos a favor del dictamen fueron de los morenitas Francisca Abelló Jordá, Flor Emilia Guerra Mena y Pedro Alonso Villegas Lobo. El dictamen expresa que Guerrero Ríos carece de formación profesional, conocimiento o experiencia de participación, y sobre todo, para solucionar problemas relacionados en el contexto integral de todos los grupos de mujeres.

Todavía no cae el telón, porque falta esperar la votación en el pleno del Congreso del Estado, que, en caso de no ser aprobado por mayoría simple, la designación avanzaría. Se viene una semana de cabildeos para conseguir los votos suficientes.

Todos de acuerdo. Los diputados locales lograron ponerse de acuerdo para destrabar el dictamen que reforma la Ley de Obras Públicas para el Estado de Sinaloa, en el cual le quita facultades al organismo estatal Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Precasin) para ejecutar obras nuevas, y únicamente podrá hacer trabajos de mantenimiento y conservación, pero sin un tope presupuestal, y podrá seguir con adjudicaciones directas en casos especiales.

Estos últimos puntos fueron clave para sacar adelante las negociaciones, porque los morenistas tuvieron que ceder a los puntos que impulsaban los priistas, y al final se consiguió un consenso, que garantizará mayor transparencia y rendición de cuentas en la adjudicación, la ejecución y la supervisión de las obras públicas hechas en Sinaloa.

Sin definición. Todavía no queda muy claro cuándo y cómo será el inicio de la nueva normalidad, pues Sinaloa se encuentra en la curva de contagios de Covid-19 por el relajamiento en las medidas sanitarias desde hace tres semanas. Lo que queda claro es que se necesita un cambio de cultura de la población, donde la distancia social y las medidas de higiene deben ser adoptadas para prevenir más contagios, hasta que haya una vacuna.

Pero no se debe bajar la guardia, porque, así como llegó el coronavirus, habrá otros virus que pueden afectar la salud de las personas. Lo más grave es que siga habiendo personas que no creen y andan en las calles sin cubrebocas y sin guardar la sana distancia; así como quienes hacen o acuden a fiestas y reuniones, y por eso la curva de contagios no ha podido ser aplanada.

Quejas. Los trabajadores del hospital general de Culiacán denuncian que el nuevo nosocomio, que es operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, no generó beneficios para ellos, ya que no reciben pacientes graves de Covid-19 debido a que no cuentan con ventiladores, los cuales iban a ser otorgados por el Instituto de Salud para el Bienestar.

Por este motivo, los pacientes graves siguen siendo atendidos en el hospital general, que se encuentra saturado y con áreas muy reducidas, que han sido improvisadas, pero sin una separación entre casos sospechosos y confirmados de coronavirus.