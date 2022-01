Secretario de Turismo trae esperanza para el sur de Sinaloa

audima

Al margen. La visita del secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, dejó la esperanza de una nueva etapa de desarrollo para el sur de Sinaloa. Durante la gira de dos días, el funcionario federal hizo el anuncio de importantes proyectos que impulsarán el desarrollo de la entidad de manera definitiva. Está, por ejemplo, la construcción de un nuevo muelle para cruceros, la generación de nueva infraestructura portuaria, la integración de Durango, Sinaloa y las Islas Marías en un solo corredor turístico para los mercados nacionales e internacionales. En San Ignacio se anunció la construcción de la carretera a la zona arqueológica de Las Labras y en Elota la potencialización de Celestino Gazca como un nuevo destino rural. El Rosario tendrá el rescate del Museo Lola Beltrán y la promoción como Pueblo Mágico. No obstante, quedaron algunos temas al margen. La visita del secretario hubiera sido un momento excelente para pedir la reconstrucción del puente a El Quelite, destruido por las lluvias del huracán Nora. Así como la integración de Concordia a la oferta cultural de Mazatlán. Habrá que esperar una nueva oportunidad.

Un monumento en espera. Otras de las obras esperadas en Mazatlán es el aprovechamiento del Fuerte 31 de Marzo para diversificar la oferta turística de Mazatlán. El edificio histórico, que conforma parte del acervo arquitectónico del centro histórico, fue rescatado con una inversión de 10 millones de pesos durante la administración de Quirino Ordaz Coppel. En su reciente visita, el secretario federal de Turismo, Miguel Torruco Marqués, preguntó por este proyecto. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres reveló que hay un proyecto para su aprovechamiento y conservación, el cual será concretado muy pronto. Falta que se haga realidad el compromiso y rápido, pues ya está comprobado que el edificio, por su ubicación requiere una atención permanente y el cañón que resguarda urge de un plan de mantenimiento y protección.

Vialidades peligrosas. Pasan los meses y los semáforos de la recién regenerada avenida Gabriel Leyva, de Mazatlán, siguen sin funcionar. Desde su reinauguración en noviembre del año pasado, el sistema para la regulación vial se mantiene fuera de operaciones, lo cual la ha hecho una zona con alto riesgo de accidentes. Es verdad que la Dirección de Seguridad Pública Municipal mantiene un operativo constante en los cruceros para evitar accidentes, pero este no es permanente y la situación se agrava en horarios nocturnos. Lo que los ciudadanos no se explican es cómo en el proyecto de obras se incluyó la instalación exagerada de señales viales (una cada 10 metros), bancas, estacionamientos de bicicletas, pero no la reinstalación de los semáforos.

Regreso a las aulas. Hoy, en toda la entidad, algunas escuelas reiniciarán las clases presenciales en sus aulas, y lo harán en uno de los periodos más intensos de la pandemia, debido al avance de la cepa Ómicron. Tan solo ayer, la Secretaría de Salud en el estado reportó 398 casos nuevos de Covid-19 en todo Sinaloa, con lo que se elevó a 6 mil 419 los casos activos en la entidad. No en balde el secretario de Salud en el estado, Héctor Melesio Cuen Ojeda admitió el fin de semana que la situación epidemiológica de Sinaloa es grave. Por lo menos, las clases presenciales no serán obligatorias.