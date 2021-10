Secreto de Estado

Respuesta. Una buena nueva llevó ayer el gobernador Quirino Ordaz Coppel a los fortenses: para el martes a más tardar se restablecerá el servicio de energía eléctrica a las plantas de agua potable en el municipio. No esperaban más de él pese a que la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal pateó el pesebre, ya que hace días acusó de que los habían abandonado. Sin embargo, ayer se desvivió en elogios hacia Ordaz Coppel. Lo cierto es que este reveló que aportarán 3 millones de pesos para con los 5 que hará la comuna llegar a abonar 8 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad para que reconecte el servicio. Aunque no pagan toda la deuda, el gobernador logró que se les diera el servicio. Dicen que intervino al más alto nivel de la CFE, ya que no querían restablecer la luz hasta que pagaran todo. Esto fue en la inauguración de las nuevas aulas de la Universidad Autónoma de Occidente en el pueblo mágico. Con esto, algunos dicen que Ordaz Coppel se va bien de los fortenses.

Por la puerta grande. De todos los diputados locales de Ahome, las que andan “soñadas” son la morenista Juana Minerva Vázquez y la priista Deisy Judith Ayala Valenzuela. Más que César Guerrero, Elizabeth Chía y Cecilia Covarrubias. El motivo es que inician su debut en el Congreso del Estado con posiciones en la Mesa Directiva: Vázquez quedó como vicepresidenta y Ayala Valenzuela como secretaria. Lo cierto es que llegaron nuevos diputados a ver si estos realmente cumplen con su responsabilidad, no como los que se fueron que fueron la misma gata nada más que revolcada. Incluso, pese a esto algunos repitieron, pero dicen muchos que no por su desempeño, sino porque ganaron la elección por el efecto de Morena y el presidente López Obrador.

Reapareció. La que anduvo tomándose fotos con uno y otro en el Congreso del Estado fue la diputada federal Ana Ayala Leyva. No podía faltar con el gobernador electo Rubén Rocha Moya y el alcalde electo de Ahome Gerardo Vargas Landeros. Ella fue la única porque su “padrino”, el diputado federal Guillermo “Billy” Chapman, brilló por su ausencia.

Secreto de Estado. Dicen que el Gobierno municipal de Ahome le pagó de un solo golpe 2 millones 800 mil pesos a un abogado foráneo cuyo contrato fue clasificado como confidencial. Es decir, el contenido del contrato es secreto de Estado. Así lo propuso el director jurídico del Ayuntamiento, Jonathan Gutiérrez, y se lo aprobaron los otros dos integrantes del Comité de Transparencia de la comuna ahomense, jefe del Departamento de Suministros, Felipe Marco Vinicio Ledesma Serrano, y el entonces director general de Desarrollo Social y Humano, Marco Vinicio Contreras Bringas. ¿Pues qué servicios prestó el abogado para pagarle tanto y clasificar como confidencial el contrato? Y eso que gritan a los cuatro vientos de un Gobierno austero y transparente. Ya están saliendo algunos casos “raros” y eso que todavía no entra el nuevo Gobierno.

Leer más: Reconectarán la luz a las plantas

Para la foto. En términos reales, el alcalde sustituto de Ahome, Juan Francisco Fierro, y el alcalde electo, Gerardo Vargas Landeros, simularon el cumplimiento de la ley. Dicen que fue más por Fierro que por Vargas Landeros. El caso es que el viernes, el día que la ley estipula el inicio del proceso entrega-recepción, sólo se tomaron la foto, pero las comisiones de enlace trabajarán hasta mañana. Fierro puso de pretexto que iría a Culiacán al acto de toma de protesta de los nuevos diputados locales, a donde también acudió Vargas Landeros. Nadie le encontró sentido a ese pretexto porque bien pudieran las comisiones operar sin ellos. Los integrantes de la comisión del alcalde electo estaban listos, pero si no les abren las puertas no pueden hacer nada.