Sector en crisis. Al flamante comisionado nacional de pesca, Raúl Elenes Angulo, le han empezado a llover críticas en Sinaloa. Primero está la inconformidad pública del sector ribereño de Escuinapa, quien amenaza con protestar al quedar fuera de los programas para la repoblación de los esteros y campos estuarinos; luego le siguieron los armadores de altamar, cuyo líder, Ricardo Michel Luna, ha señalado omisiones al no verse por ninguna parte la vigilancia ni saber cómo está operando el plan de vigilancia para preservar al veda de camarón en altamar. Ayer, el director de Inspección y Vigilancia, el exmilitar Héctor Mucharraz Brambila, salió en defensa y aseguró a EL DEBATE que el plan de vigilancia se lleva a cabo con mayor tecnología y trabajo de inteligencia. No pasará mucho tiempo para medir los resultados de la nueva estrategia, y de ello dependerá el bienestar de miles de pescadores.

Cuentas propias. Las autoridades estatales del área de Seguridad buscan de todas las maneras posibles hacer comparativos con años o periodos anteriores para presumir que las tendencias de violencia e inseguridad van a la baja, aunque en el mes anterior se haya registrado un repunte. Pero, además, en el conteo de homicidios dolosos, la Fiscalía General del Estado excluye a las osamentas encontradas por las rastreadoras porque no se tiene el conocimiento de cuándo fueron asesinadas y enterradas. Para Ricardo Jenny del Rincón, coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, la Fiscalía debe contabilizar los restos óseos que son encontrados en fosas clandestinas, porque se trata de personas que fueron asesinadas, o bien deben abrir un apartado en los conteos, pero se deben tratar como víctimas. Jenny del Rincón reconoció que falta mucho por hacer en el tema forense en Sinaloa, ya que no se cuenta con el equipo para realizar los estudios y determinar en qué tiempo fueron asesinados; pero al no contabilizar las osamentas, las estadísticas de homicidios dolosos son más bajas; así como tampoco se tienen cifras sobre el número de desaparecidos en la entidad.

Manifestación. El Congreso del Estado volvió a ser escenario de protestas. Ayer tocó el turno de los integrantes de la comunidad lésbico-gay, que acudió al Palacio Legislativo para rechazar los foros organizados por el Congreso del Estado, en donde los diputados locales atenderán las peticiones de los grupos religiosos y de la comunidad LGBTTTI, pero por separado, en relación con la legalización del matrimonio igualitario en Sinaloa. De acuerdo con Tiago Ventura, vocero de la comunidad, garantizar los derechos de los ciudadanos no se debe meter a consideración ni a debate, menos de quienes se oponen a la unión legal entre personas del mismo sexo; y aseguró que el Poder Legislativo sigue siendo manipulado por la Iglesia, y es por ello que el dictamen de la reforma del Código Civil del Estado no ha prosperado, a pesar de que hay compromiso del grupo mayoritario en el Congreso de aprobar esta reforma. La votación será muy dividida, y hay posibilidades de no ser aprobada.

Reconocimientos. Continúan los reconocimientos a los maestro de Sinaloa, y ayer fueron los presidentes municipales los que hicieron sus galardones a los profesores con trayectoria de 28 y 30 años de servicio. Uno de ellos fue en Angostura, donde la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez destacó que el monumento más grande del maestro está en la obra humana, porque cualquier cosa material se desgasta y el corazón de un docente vale oro. Lo mismo en Elota, donde el alcalde Geovani Escobar Manjarrez resaltó que los docentes son grandes formadores de personas, que inculcan con conocimiento y valores. Los reconocimientos y los regalos entregados son el premio a su dedicatoria y una motivación para seguir formando a las nuevas generaciones en Sinaloa.