Sector en tensión. El inicio de la temporada de camarón en los esteros y lagunas del sur de Sinaloa no resultó tan afortunado como se esperaba. Los primeros lances reportaron resultados desiguales en los sistemas estuarinos de Mazatlán, Escuinapa y Rosario. Algunos pescadores del Huizache-Caimanero reportaban un kilo por lance y otros apenas medio kilo.

No obstante, prevalece la esperanza que en los próximos días se puedan ubicar zonas con mejor presencia de producto lo cual les permitiría, al menos cubrir las deudas que asumieron para lanzarse a la pesca. Los pescadores de más experiencia apuntan a que no se hizo lo suficiente por desazolvar las bocabarras para que el camarón pudiera ingresar a los esteros, donde completa su ciclo de reproducción.

Ya el año pasado, el sector social de la pesca reportó una de sus peores temporadas, pues el periodo de buenas capturas se limitó a las primeras semanas de la temporada. Luego se dedicaron solo a ofertar el producto en los mercados locales.

Como en campaña. Quien se dejó ver en los campos pesqueros del sur de Sinaloa es el Secretario de Pesca en el Estado, el exalcalde de Culiacán, Sergio Torres. Estuvo entre los cooperativistas del campo Los Pozos, en Rosario, donde anduvo como político en campaña.

No había persona que no saludara, mano que no estrechara, con un discurso concentrado en la crítica hacia el gobierno federal y la desaparición de programas, apoyos y subsidios. Para nadie es secreto que el funcionario suspira por las próximas candidaturas al gobierno de Sinaloa. Por allá prometió reforzar los programas estatales de atención a la pesca para que este sector recupere su rentabilidad.

Actividad aniquilada. Y mientras las actividades en los campos pesqueros se reanudan, entre los armadores del sector de altamar cada día se apagan las esperanzas de que el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pueda recapacitar en su decisión de no otorgar este año un subsidio para la compra de diesel marino.

Los líderes hablan de una aniquilación de la actividad. A través de las redes sociales, Humberto Becerra Batista, presidente nacional de la Cámara de las Industrias Pesquera y Acuícola, fijó su posición acerca del tema. Dijo que los pescadores no quieren dinero regalado, sino que requieren que las fuentes de empleo (las embarcaciones) tengan condiciones para salir.

La pesca de camarón en altamar inicia el próximo 29 de septiembre y en los siguientes días son de intenso trabajo para el avituallamiento de las más de 400 embarcaciones que constituyen la flota de Mazatlán. En ese sentido, casi descartan la posibilidad de más protestas.

Como dijo Agustín González, uno de los coordinadores del movimiento de protesta: las manifestaciones solo han consumido el dinero y la energía de los pescadores, sin que el gobierno federal muestre sensibilidad hacia ese sector.

Días de fervor. Hoy es 15 de septiembre, ocasión de fiesta y fervor patrio para los mexicanos. Pero esta vez no habrá jolgorio, ni baile, ni canto en las plazas públicas para celebrar el orgullo de ser libres y mexicanos.

La pandemia del Covid-19 obligó a las autoridades municipales a cancelar las tradicionales fiestas y la conmemoración de inicio por la lucha de la Independencia se limitará a pequeñas ceremonias al interior de los edificios del Ayuntamiento. Los gobiernos trasmitirán la arenga de los alcaldes a través de internet para que la ocasión no pase inadvertida debido a la emergencia sanitaria.