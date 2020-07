Secuestran a empleados de la SAGDR

HISTORIA EN EL DEBATE

1 de julio de 1970

Parvifundio contra reparto de zonas de riego. La Confederación de Asociaciones Agrícolas y las asociaciones locales y pequeños propietarios, demandarán ante el gobernador Valdés Montoya y autoridades agrarias, que los futuros repartos agrarios se hagan de terrenos en zonas temporaleras, ya que en los distritos de riego son pequeños y en corto número las superficies susceptibles de afectación. Los mismos organismos agrícolas están aportando datos y estudios sobre la tenencia de la tierra, para demostrar la improcedencia de posibles afectaciones.

Se hunde la capital del país. A razón de siete centímetros por año, en promedio, se hunde la capital de la República, según ponencia presentada al licenciado Luis Echeverría por el ingeniero Germán Efraín Figueroa. En conjunto, la ciudad de México cuenta con hundimientos medios de 14, 11 y 8 centímetros por año para los periodos 1952-1959, 1959-63 y 1963-66, respectivamente. Nunca se ha intentado valuar el costo anual de los daños que ocasiona el hundimiento, ni si es posible detenerlo.

Nixon anuncia retiro de Camboya. Washington. El presidente Richard Nixon anunció la retirada total estadounidense de Camboya, exhortando a Vietnam del Norte a aprovechar la oportunidad para llegar a una paz honorable en Asia sudoriental o lamentar una lucha que puede prolongarse durante penosos años. Nixon elogió la operación camboyana que permitió la conclusión de un programa para retirar tropas estadounidenses de Vietnam. Nixon hizo su exhortación a una solución negociada del conflicto.

Fiesta en casa de los Sáenz. En la residencia del conocido hombre de negocios, don Martín Sáenz, se celebró una inolvidable y grata reunión para celebrar el día del santo de la señora Alicia M. de Sáenz. Amistades de la familia se dieron cita con el fin de participar del festejo y expresar sus sinceras demostraciones de cariño y afecto a la señora de Sáenz. Don Martín, en su calidad de anfitrión, brindó a los asistentes suculenta caguama y sabrosa carne asada, que hicieron la delicia de todos los paladares.

1 de julio de 1995

Secuestran a empleados de la SAGDR. Unos 150 agricultores de Sectores Productivos en Acción en Culiacán, tomaron las oficinas de la SAGDR y secuestraron por cinco horas a decenas de empleados, en demanda de una ampliación del programa emergente por la sequía. Sin embargo, el delegado estatal de la dependencia, Lauro Díaz Castro, no les dio una solución a sus peticiones, ya que exigían apoyo para 200 mil hectáreas, cuando la dependencia sólo programó para 87 mil.

El que parecía un pacífico movimiento, estuvo a punto de convertirse en bronca generalizada, ya que ante la negativa de los productores de dejar salir a decenas de empleados, intervinieron policías municipales e intermunicipales, con un saldo, luego de un intercambio de golpes y jaloneos, de tres campesinos detenidos. En un momento dado, sólo a las mujeres se les permitió salir de las instalaciones. Al zipizape acudió un ministerio público, quien aseguró que no había una denuncia formal por parte de la SAGDR o algún afectado en particular.

Distorsionan lo que pasa en el país. México, D.F. El secretario de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría, dijo que en algunos países del mundo existe actualmente una imagen muy distorsionada de lo que sucede en materia económica y política dentro del territorio mexicano. Debido a ello, los empresarios y la comunidad inversionista internacional, exigen datos verídicos de lo que sucede. La información de lo acontecido en Chiapas y de los asesinatos políticos, debe estar correctamente matizada.

Adiós a Lana Turner. Los Ángeles. La famosa rubia cuya carrera de actriz se vio eclipsada por sus ocho matrimonios y por el asesinato de su novio Johnny Stompanato, un gángster, a manos de su propia hija, falleció anoche de cáncer en la garganta a los 75 años. La actriz fue una de las grandes de Hollywood desde la década de los cuarenta, obtuvo una nominación al Óscar como mejor actriz por Peyton Place. Su vida sentimental brindó más titulares a la prensa sensacionalista que inclusive su carrera profesional.