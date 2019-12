Seducción subliminal

Seducción significa conquista de la voluntad, fascinación, sugestión, encanto, interés, agrado, etc., pero tiene implicaciones de tentaciones, engaño, deslumbramiento, alucinación y otras situaciones no deseables, y subliminal se refiere a la percepción de un estímulo cuando el sujeto no llega a ser consciente de él a causa de la rapidez o poca intensidad con que se le ofrece, como sucede con mucha de la publicidad moderna que emite mensajes o impactos que, por su modo disimulado de presentarlos, influyen en las personas penetrando en su mente por debajo del umbral de su conciencia.

Dice Wilson Bryan Key: “Hay serias complicaciones morales en el uso de técnicas subliminales, como la utilizada en la comunicación masiva.

El derecho de un individuo para discernir, aun cuando se trate de escoger la marca de un licor para beber, con base a sus propias determinaciones conscientes o voluntad propia, es una herencia básica en el concepto de todos los pensamientos.

Más aún, la invasión de la intimidad de una persona, no hay nada más privado que el pensamiento inconsciente, es considerado también derecho humano o fundamental en la sociedad occidental.

Se debe analizar esta pregunta con cuidado: ¿podría tener alguien derecho de explotar cruelmente los deseos, necesidades, miedos y ansiedades que trabajan de modo incontrolable dentro de todo ser humano? La persuasión subliminal puede ser todavía más peligrosa para la salud mental.

Técnicos muy capacitados están explotando y manipulando con fines comerciales el mecanismo más íntimo, profundo y complicado del sistema nervioso humano, un mecanismo que sigue siendo un misterio hasta para la ciencia”... ¡Sí!, la “mercadotecnia” es un instrumento muy indeseable.