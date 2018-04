¿Seguir abultando el pasivo?

Ante la ya insostenible deuda, hoy de más de 10 mil millones de pesos, que instituciones federales y estatales tienen con los agremiados a la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos de Salud (ANDIS), con laboratorios farmacéuticos y en general con toda la cadena de abasto y suministro, se empiezan a cuestionar los beneficios de la megacompra consolidada de medicamentos que promueve el IMSS.

Al interior de ANDIS que preside Héctor González, la AMIIF que comanda Alex Serlin, la Canifarma que capitanea Guillermo Funes, la Concamin que encabeza Francisco Cervantes y hasta en el mismo CCE de Juan Pablo Castañón, se debate la enorme y muy cuestionable deuda.

Pasivo que hoy rebasa ya los tres mil millones de pesos en tan solo las instituciones del Estado de México (Edomex: Isem de Gabriel O´Shea, Issemym de José Luis Téllez y e Imiem de Jesús Luis Rubí) con la proveeduría de medicamentos y otros insumos para la salud.

Inclusive, en la cadena de distribución existe un alto sospechosismo de una presunta desviación de estos recursos durante el gobierno de Eruviel Ávila para campañas electorales de su partido. Se habla insistentemente de la operación de su ex secretario de Salud, César Gómez Monge y de su patrocinador político, el ex presidente de Huixquilucan, Adrián Fuentes.

Ahora las actuales administraciones de las instituciones de salud del Estado de México se rehúsan a reconocer estos pasivos de 2017 por no haber sido contraídos por el actual régimen estatal. Pareciera que quedarían volando y sin pago esos tres mil millones de pesos.

Al no cumplir con la contraprestación obligada por ley, los empresarios afectados reclaman, como establece el marco legal y los criterios de las bases de la compra consolidada del IMSS en materia de pagos a proveedores. Su problema es que en el caso del Edomex la ley no prevee la figura de la conciliación.

En resumen los agremiados de ANDIS, laboratorios farmacéuticos y en general toda la cadena de abasto y suministro de medicamentos, han cuestionado en corto el beneficio de participar en esa megalicitación que coordina el Seguro Social, que ahora dirige Tuffic Miguel.

De poco les sirvió apegarse cabalmente a las condiciones e imposiciones necesarias para ser integrados como proveedores a entidades federales como el mismo IMSS, ISSSTE de Florentino Castro, Sedena de Salvador Cienfuegos, Marina de Vidal Francisco Soberón, Pemex de Carlos Treviño, así como de instituciones de salud nacionales y entidades federativas.

Al mismo tiempo han venido debatiendo el poco el nulo respaldo de los responsables de la megalicitación de medicamentos para que entidades federales como el ISSSTE y los más de una decena de instituciones de salud estatales, donde destaca el Estado de México, simplemente se crucen de brazos y desconozcan la deuda contraída por administraciones anteriores.

Hay que poner en pesos y centavos la desventaja y el perjuicio que la megacompra está causando a la proveeduría de medicamentos: la escandalosa cantidad de más de 10 mil millones de pesos que dependencias gubernamentales y estados les adeudan desde hace más de un año.

La pregunta es ¿y a donde fueron a parar esos recursos? El cuestionamiento llega cuando se prepara la última megalicitación del sexenio de Enrique Peña Nieto.

EL EFICIENTE ROMO

A pesar de ser el candidato que más desconfianza genera, los inversionistas internacionales no han recibido mejor trato que el que les dispensan los asesores de Andrés Manuel López Obrador. Dicho ya por varios operadores de fondos que tienen en tenencia activos superiores a los 100 mil millones de dólares (de medio pelo, pues), Alfonso Romo ha resultado ser un diligente y muy profesional interlocutor. Desde principios de año, los gestores de grandes capitales se han mostrado muy interesados en reunirse con los representantes de los tres principales candidatos a la Presidencia. Para el caso de AMLO les ha quedado claro, desde el principio, que el enlace es Romo. El primer intercambio es vía mail, después una confirmación de una cita en la Ciudad de México o Monterrey. Día y hora pactada, los recibe un amable Romo que les hace una pormenorizada presentación y atiende a sus dudas, un apretón de manos, una despedida hasta el auto y un posterior seguimiento del encuentro, otra vez, mediante correos electrónicos. Para el caso de José Antonio Meade el candidato no escapa al típico burocratismo del PRI, la desorganización de su equipo y la arrogancia de algunos de sus colaboradores. Una primera llamada con el interés de entrevistarse con su gente, el direccionamiento al área de Comunicación Social, la corrección y tramitación al área de Enlace Empresarial a cargo (supuestamente) de Jaime González Aguadé, y si no le es posible a él atenderlo, los “pichan” con su segundo de abordo, Luis Madrazo, quien después de tanto ir y venir los recibirá. Y de Ricardo Anaya mejor ni hablamos. Muchos se han quedado entrampados en el primer paso, o sea, el de intentar agendar una reunión con su equipo económico. Y luego se quejan de “ya saben quién”.