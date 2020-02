Esta SEGUNDA CARTA A LAS MUJERES es de Viviana Endelman Zapata y está claramente dirigida contra las feministas que han formado instituciones como Inmujeres e Ismujeres y dice:

“Quisiera pedir a las mujeres que hacen tantos esfuerzos para propulsar la perspectiva de género que no me incluyan entre sus ‘representadas’, pues yo me siento muy a gusto con lo que soy y con la forma en que vivo. Imagino que ustedes querrán seguir luchando también por mis ‘intereses reprimidos’ o postergaciones... Pero, de veras, les pido que no me defiendan de nada. Me encanta ser diferente al hombre. Y esto para nada incluye una aprobación de que la mujer sea infravalorada. Realmente me parece bueno oponerse a esa mentira. Pero no creo que sea necesario llegar a la destrucción y a la rebeldía total, como si nada se pudiera rescatar, como si nada sirviera de como veníamos viviendo, como si hasta ahora todo hubiera sido una ‘farsa’, una imposición o una equivocación.

Claro que defiendo la igualdad. Pero la defiendo como posibilidad para una interacción gozosa de las diferencias. No me interesa negar ni rebelarme ante las diferencias. Pues he hallado la hermosura de la vida así como soy y así como es el hombre.

Pero, además, ¿cómo negar lo evidente? Tengo claro que, como mujer, necesito al varón. También tengo claro que el varón necesita de la mujer. NO me incluyo dentro de una búsqueda de desterrar una ‘supuesta superioridad del hombre’ a costa de que se niegue mi esencia femenina. No estoy interesada en diluir las diferencias. Creo que, justamente, el reconocimiento de la diferencia permite no hablar de desigualdad”.