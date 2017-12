Seguridad y continuidad

La Ley de Seguridad Interior, aprobada recientemente en la Cámara de Diputados, revivió en México la polémica de la intervención del Ejército en labores que le corresponden hacer a las policías, y que trascienden las facultades constitucionales que el artículo 21 asigna a la milicia. “Se va a militarizar el país”, señalan muchas voces; “ya está militarizado”, contestan otros; “es necesario el Ejército para combatir la delincuencia organizada”, alegan desde el gobierno; mientras, los conocedores del tema, con argumentos bien sustentados, hacen ver que con el Ejército en las calles haciendo detenciones y supliendo a las policías aumentará la violación de derechos humanos y seguirán desarticulándose a las corporaciones de policía, aumentando la inseguridad e incapacidad del Estado para frenar la delincuencia y la narcoviolencia.Lo real es que la violencia en México ha seguido creciendo extraordinariamente, aún con el Ejército interviniendo en labores que constitucionalmente no le corresponden, ha aumentado la incidencia delictiva y los homicidios. 2017 cerrará como el año más violento en los últimos decenios, mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto, aún sin cerrar, acumula más homicidios dolosos, feminicidios, robo de vehículos y asaltos que en el sexenio de Felipe Calderón. La intervención del Ejército no ha solucionado la escalada de la violencia en México, y sí ha traído consigo mayor violación de derechos humanos y descuido en el fortalecimiento de los cuerpos de policías federales, estatales, municipales. Los agentes de Policía Ministerial están decadentes, no hay cuerpos de investigación policiales, no hay suficientes elementos en los estados y municipios, ni preparación e infraestructura en las unidades de Policía. Y mientras el Ejército siga supliendo las labores de los elementos del orden en los estados, no solo se incrementa la militarización del país, sino la violación de derechos humanos, y seguirá la muerte lenta del sistema policial en México. ¿O no?Lo más grave es la improvisación y la ausencia de una discusión integral de parte de los legisladores federales en temas de seguridad, y el como frenar la violencia en el país. Están legislando al vapor, sin análisis de profundidad, sin atender el tema de fortalecer a las corporaciones policiales en las entidades y crear cuerpos de investigación policial. Además, se niegan a admitir los efectos adversos en seguridad y las secuelas de impunidad que está dejando el nuevo código único de justicia penal. Con esa forma de legislar, no hay manera de avanzar en México. ¿O no?Lo peor es que la clase política nos quiera convencer de que hacer más de lo mismo es la solución. José Antonio Meade, sin revisar ni conocer de temas de seguridad, dio el aval y mostró su beneplácito por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Igual en materia económica, el precandidato del PRI argumenta que vamos muy bien y defiende lo que se ha hecho en el gobierno de Peña Nieto; sin reflexionar ni preocuparse por el aumento de la pobreza y desigualdad en México. El país está ubicado como la 14ta potencia económica en el mundo, el tema es que 10 por ciento de los mexicanos (más poderosos), concentran el 60 por ciento de la riqueza que se genera en el país, mientras la inmensa mayoría ve crecer su pobreza. El problema de Meade es que mientras los amos del dinero lo aceptan, la gran mayoría de los mexicanos no está contenta con sus resultados. Meade ofrece más de lo mismo. ¿O no?