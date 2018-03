Seguro Popular no garantiza medicina

Durante la visita del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, al Hospital General, una paciente se le acercó para decirle que tiene desde un mes esperando que le surtan medicamento para la presión, ya que, según los encargados de farmacia, está escaso. La señora señaló que sus recursos no son suficientes para comprarlo, por lo que urge que el director del Seguro Popular, Ignacio Barros Cebreros, haga un recorrido por los hospitales y se dé cuenta de cuáles son los medicamentos más demandados. Interesados en hacer el recorrido pa’ poner al tanto al funcionario estatal, igual y le dan chamba si llama al ‘fon’ (667) 261 22 11.Al Ayuntamiento de Ahome le urge saber cómo le hacen en el pueblo de Nanacamilpa, Tlaxcala, pa’ tener hartas luciérnagas que los alumbran por las noches, porque quieren mandar un montón de estos animalitos al ejido Flor Azul, pa’ que hagan el mismo ‘bisnes’, porque la mera verdad no tienen pa’ cuándo ir a echarles la mano con todas las lámparas públicas que están destartaladas, y cuando se esconde el sol, la pobre raza se la pasa con el Jesús en la boca. Si alguien sabe qué rollo con este asunto, échele el ‘fonazo’ al ‘chaca’ de los Servicios Públicos, Mario Monreal Loera, al (668) 816 40 09.Urge un altavoz, de esos que tienen un sonido poderoso, que nadie puede evitar oír, pa’ ver si así los de Obras y Servicios Públicos en Guasave ponen atención a las denuncias que realizan los habitantes, como los que tienen su vivienda en la colonia Las Palmas, en donde reportan fallas constantes en el alumbrado público. Se pretende colocar el altavoz en dicha oficina, pa’ que así la raza acuda a echar la denuncia de viva voz. Si tienes el aparato necesitado, favor de echar la llamada al director de Servicios Públicos, Iván Roberto Gálvez, al ‘fon’ (687) 872 53 94.Se solicita un mensajero pa’ que le avise al mero mero de Obras y Servicios Públicos de Salvador Alvarado, Víctor Jáquez, que ya comenzó la Semana Santa, y la avenida Gabriel Leyva, en la ciudad de Guamúchil, la que mucha raza toma para ir a La Ciénega de Casal, continúa con un montón de hoyos. Aunque ya se han atendido algunos, todavía quedan muchos, lo que la hace riesgosa en estos días en los que mucha gente no tiene la debida precaución al conducir. Si te interesa la chamba y la puedes hacer, márcale al funcionario, al (673) 732 06 38.Transitar por la avenida Camarón-Sábalo, en Mazatlán, resulta muy estresante en estos días de Semana Santa. El director de Tránsito, Jorge Armando Olivas Valentín, dice que el tráfico de vehículos se incrementa en más del 300 por ciento, por lo que, durante las noches, ni una bicicleta cabe por esa zona. Sin duda, en estos momentos, lo que se necesita con urgencia es más personal que dirija la vialidad. Si le interesa echarle la mano al comandante, no dude en buscarlo en la comandancia, o márcarle al (669) 984 10 87.