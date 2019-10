Seis versiones diferentes...Una realidad. El Gobierno Federal se hizo bolas. López Obrador, también. Y ni se diga el flamante secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo. En una administración que se jacta de ser transparente, llama la atención la frialdad y soltura para mentir en torno al “fallido” operativo (como AMLO y Durazo lo reconocieron) efectuado en Culiacán. El hecho de haberlo reconocido, hablaba y confirmaba que estamos ante una administración diferente. Pero después llegaron las versiones oficiales en cascada del Gobierno Federal que incluso contradecían a otras que también oficialmente las habían dado ellos mismos. Entonces se dio el intento de maquillar, de desvirtuar, de buscar culpables fuera de los que realmente cometieron el error. Se les vino el mundo encima. Nadie en su sano juicio está a favor de poner en riesgo la vida de los demás. Mucho menos a cambio de un delincuente. Pero que no vengan a ponerse los que cometieron el error como “héroes”. Que evitaron un baño de sangre. Si hubieran actuado conforme a los protocolos establecidos en la detención de un capo, nada hubiera sucedido. Ellos, con su error que primero reconocieron y después lo regatean, pusieron en riesgo la vida de muchas personas. ¿Qué sucedió con la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Mazatlán? Nada. Se realizó un operativo como se debe. Y cuando lo volvieron a detener, en Los Mochis. Nada. Porque también se realizó el operativo como debió ser. López Obrador y Durazo deberían de entender que mientras más intenten sacudirse su responsabilidad en este caso, escupen al cielo.

PAN, sin representación en Cabildo. Desde hace muchos años, Acción Nacional no enfrentaba una crisis como la que vive en Mazatlán. Se quedó sin representante ante el Cabildo. La única regidora que por la vía plurinominal había logrado colarse al Ayuntamiento de Mazatlán, decidió abandonar al partido. Guadalupe Aguilar Soto es la regidora que decidió dejar el PAN y convertirse de momento en “independiente”. Sinceramente, poco o nada podía hacer ante un cabildo de mayoría morenista. Y mucho menos estando sola. Aguilar Soto había navegado en aguas más o menos tranquilas, pues el anterior dirigente municipal de su partido, Jesús Antonio Sánchez Solís, la deja ser. Sin embargo, al arribo de Roberto González a la dirigencia, se buscó (y es hasta cierto punto normal) ajustar a Aguilar Soto a que asumiera la posición de oposición en el cabildo. Al parecer no le gustó. Y decidió irse. Eso pasa cuando asumen un cargo por la vía plurinominal. Y desde nuestro punto de vista la señora no se sintió bien y decidió dejar al partido. Eso podrían hacer los regidores del PRI, pues en lo que va de esta administración, han soslayado convertirse en una verdadera oposición. Pareciera que en el Cabildo son comparsa de Morena.

Pescadores, optimistas. En aguas interiores y altamar, los pescadores de Sinaloa se muestran optimistas. En bahías y esteros las capturas han resultado más o menos buenas y esperan que mejoren. En altamar adelantan que hay que esperar a que la flota camaronera concluya el “primer viaje” de capturas para llevar a cabo una evaluación más apegada a la realidad. Lo cierto es que las lluvias benefician a la actividad pesquera. Y si hay buenas tallas, mejor.