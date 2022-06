Selección Mexicana: ¡Que poca ambición de los seleccionados!

audima

Escuchar las palabras de Guillermo Ochoa uno de los principales líderes de la selección mexicana de fútbol nos causaron cierta irritación, ya que su discurso va lleno de protección para el técnico y cargado de conformismo para tan emblemático guardameta.

No entendemos, porque ese mensaje de Paco Memo tan de poca motivación, cuando señala que no hay porque preocuparse por los resultados del tricolor en los partidos amistosos, ya que para el mundial llegarán en un gran nivel deportivo.

Para nuestro gusto, fue una opinión nada favorable la externada por el portero titular del tricolor, porque todo mundo ve la forma tan irregular como juega nuestra selección, pero para Ochoa no hay razón de que los aficionados se encuentren preocupados y cuyas palabras también son avaladas por el técnico Tata Martino, cuando expresa que los jugadores ya se ganaron un sitio en el mundial y eso es lo que vale

En esto último si coincidimos con Martino, sin embargo vemos que mientras otras selecciones ya se encuentran trabajando para llegar en plenitud a la fiesta mundialista, la selección mexicana sigue experimentando con jugadores y no tiene un estilo definido de juego.

Lo peor es de que el tiempo se acorta y ya le quedarán pocos partidos de preparación, porque los que está por enfrentar ante Surinam y Jamaica dos rivales de muy poca calidad, no le servirán de nada para evaluar para ver si hy una mejoría en su accionar. Eso si, urge que frente a los cuadros isleños despierte su dormida ofensiva y sobre todo su artillero Raúl Jiménez, pues ya tiene rato que no marca goles y eso no es nada bueno para el equipo.

GIO. Yo creo que ningún seguidor de los miles que tiene el América se sintió ofendido, al enterarse de que Giovany Do Santos ya no entra en los planes para la nueva temporada.

El delantero mexicano que vivió su mejor época con el Barcelona, ha pasado inadvertido en el equipo de Coapa por su casi nula actividad, propíciada por lesiones y su bajo nivel competitivo, de tal forma que la directiva buscará acomodarlo en otro club aunque se vea obligado a perder dinero.

Sin duda, es una lástima que Dos Santos poseedor de tan grandes cualidades se haya convertido en un jugador del montón y por el mismo estilo anda su hermano Jonathan que sino se consolida en la temporada que está por iniciar con las Águilas, es muy probable que correrá la misma suerte que Gio.

POLÉMICA. Es la que se armó en la reunión de la Liga Municipal Platino, entre René Aguilar presidente del circuito y Sergio Antonio Gámiz delegado de UAS-Congeladora Daysa uno de los finalistas, debido a que este propuso para el choque titular del próximo sábado el estadio Universitario y la directiva optó por celebrarla en la unidad deportiva Sagarpa.

Los universitarios llevarán de oponente a La Garrita quien también mostró su interés de jugar el partido en la cancha del Tecnológico, pero René Aguilar sostuvo su petición de cerrar la temporada en el sitio señalado y si la directiva está facultada para decidir la mejor opción, pues ni hablar.

Y para nuestro gusto, tomando en cuenta el entorno de ambos escenarios para la final nos quedamos con el de Sagarpa, pues prácticamente en ese lugar juegan los jueves y sábados la mayoría de los protagonistas de la final Platino. Le recomendamos este agarrón que promete emociones y reiteramos nuestro vaticinio de un presunto triunfo para la UAS-Daysa.

REFLEXIÓN: Un guerrero es todo aquel que lucha por sus ideales o sus principios, aunque la situación no le sea propicia.