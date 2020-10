Semáforo rojo a los Calderón

En tiempos de covid en que están de moda los colores del semáforo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le sacó la tarjeta roja a Margarita Zavala y a Felipe Calderón, al no otorgar el registro como partido político a México Libre, en una sesión kilométrica que duró más de seis horas y concluyó después de la medianoche con una final cardiaca de 4 votos a 3.

En cambio los magistrados dieron luz verde para el registro de Redes Sociales Progresistas del sinaloense Fernando González y de su suegra la maestra Elba Esther Gordillo, y de Fuerza Social del senador Pedro Haces.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De inmediato Felipe Calderón salió a protestar y a través de las redes sociales acusó que avanza el autoritarismo porque su partido era el único de verdadera oposición.

Desde la negativa de registro que hizo el Instituto Nacional Electoral se acusó a México Libre de utilizar aportaciones de recursos de procedencia no identificada, en una forma sistemática y reiterada que tuvo un impacto significativo para sacar adelante las asambleas, según ratificó el magistrado ponente, José Luis Vargas. También de contar con el apoyo de organizaciones religiosas y afiliaciones masivas en dependencias de gobierno.

A Redes Sociales el INE le había negado el registro por tener nexos con el SNTE y a Fuerza Social, antes PES, por utilizar al sindicalismo obrero como palanca de financiamiento y para realizar las asambleas. Ambos, igual que los Calderón Zavala, impugnaron ante el Tribunal Electoral.

El que levantó mayor polémica, más enconos y apoyos fue México Libre: en la guerra mediática se le acusaba de haber recibido financiamiento de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad calderonista preso en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico, y se decía que Calderón tenía seguro el voto a su favor de al menos 3 magistrados ungidos durante su sexenio.

“El Tigre”, la fuerza social afín a Andrés Manuel López Obrador, no durmió: estuvo pendiente en las redes sociales y posiblemente esto ejerció presión sobre los magistrados que negaron el registro y ahora solo resta estar pendientes del rumbo que tomarán Felipe y Margarita ya que por lo pronto tienen abiertas las puertas para incorporarse al PAN, aunque lo han rechazado.



Popurrí. Arrecia el paso el senador Rubén Rocha, el aspirante puntero de Morena a la candidatura para gobernador: hará mañana sábado por la mañana la presentación virtual, desde el Senado, de su libro La reforma educativa, en la cual tuvo un papel protagónico como presidente de la Comisión de Educación.



TRÉBOL. Que se queda en Morena y será su candidato a gobernador, aclara Gerardo Vargas, y no regresará a Redes Sociales Progresistas después que logró el visto bueno del Tribunal Electoral para convertirse en partido político.



CHUY NO. Jesús Vizcarra, “el campeón sin corona” de las encuestas, aclara de nuevo que no buscará ser candidato a gobernador, aunque con el “anímate Chuy” que sus seguidores difundieron hace algunos meses, había esperanzas que se animara. Se sabe que es cercano a Rubén Rocha y a Héctor Melesio Cuen.