Semáforos humanos

Urgen por lo menos seis personas que tengan linternas propias y de gran tamaño pa’ colocarles papel celofán amarillo, rojo y verde, y se pueda regular el tráfico en el cruce de la avenida Carrasco y la calle Obregón, en pleno centro de la ciudad, justo en el mercado municipal, pues desde hace tiempo los semáforos no sirven y los tránsitos brillan por su ausencia, haciéndose un caos fatal.Interesados solo tienen que echar la llamada al chaca de la corporación de Tránsito Municipal, Tomás Olivas, al Tel. 872 1818; la contratación es inmediata.A casi un mes de que desapareció la niña Dayana, quien se extravió en San Pedro, Navolato, la Fiscalía General del Estado requiere de un héroe que haga la chamba de los investigadores, porque hasta la fecha no han dado un resultado en el caso de la menor. Interesados en la chamba nada fácil, favor de comunicarse con el fiscal Juan José Ríos Estavillo, al ‘fon’ 713 3200.Si tienes experiencia como mensajero puede haber chamba en la ciudad de Guamúchil, lo único que tienes que hacer es ir a la Presidencia Municipal, al área de Obras Públicas, y recordarle al director Hugo Alberto Soto que la raza de la colonia 10 de Mayo, en la calle Gabriel Leyva, anda a oscuras porque hace un año que un rayo les amoló el alumbrado y nomás no han visto solución. Si te interesa el jale, échale una llamadita al funcionario al (673) 732 0638.Se contratan albañiles y carpinteros para obra urgente en la comunidad Palmarito en Rosario. La chamba consiste en arreglar la cancha de la comunidad, donde se tiene que rehacer el piso y ponerle un tablero nuevo debido a que la chavalada no tiene en dónde pasar el rato. Quienes quieran aventarse el jale solo tienen que hablar con Carlos Martín Flores Quintero, director de Obras Públicas, al (694) 952 0410, a ver si ya teniendo gente chambeadora le entra al trabajo y por fin le da su arregladita a ese espacio.En el ejido Ohuira, de la sindicatura Central del municipio Ahome, necesitan un imán grandote del tamaño de toda la comunidad, pa’ que atraiga todos los carros y trocas de los funcionarios de la comuna ahomense cuando pasan por la carretera Mochis-Topo y se den un ‘volteón’ por el ejido, se den ‘tinta’ de todos los males que tienen y les echen la mano, ya que nunca se dan el rol por el lugar y desconocen que no hay alumbrado público bueno, les faltan más rondines de la ‘poli’ y las calles están pa’ llorar. Si alguien sabe dónde se vende el producto, échele la llamada al síndico Nicanor Gonzalo Bojórquez Fierro al (668) 813 2790.