Semáforos no sirven y causan caos vial

¡Urgen agentes de vialidad! Donde no se observa ningún tránsito por las mañanas es por el eje federalismo, en Culiacán, donde decenas de carros quedan atorados por el tráfico que se genera ante la falla de los semáforos que están antes de llegar a la Sepyc, lo que también ha ocasionado diversos choques entre automóviles. Por esto, urge que el director de Tránsito, Pánfilo Antonio Díaz Juárez, coordine el tráfico y que Vialidad y Transportes se dedique a reparar los semáforos. Agentes interesados en apoyar, pueden comunicarse a la corporación muncipal de Tránsito, al ‘fon’ (667) 714 56 78.El gerente de Japama, Ernesto Suárez Andujo, anda buscando una fórmula mágica que lo haga invisible, pues ya no halla dónde meterse pa’ esconderse de tantas quejas y denuncias por fugas y drenajes colapsados que surgen en todo el municipio de Ahome. Ayer, los que presumieron el número de reporte fueron los vecinos del ejido 1 de Mayo, quienes además se preparan para la fiesta del día del ejido y necesitan tener el drenaje al cien pa’ poder darse un buen chapuzón antes de salir al bailongo que están organizando. Si alguien sabe de alguien que pueda venderle la fórmula que busca, llámele directo al teléfono de su oficina: (668) 812 04 04.En Guasave se solicita una empresa distribuidora de lámparas de mano, que sean prácticas, económicas y que alumbren bien pa’ que se las presten a los visitantes del parque Hernando de Villafañe que se quedan hasta tarde, pues como algunas de las lámparas no prenden, hay partes que se quedan a oscuras. La idea es que el visitante las regrese cuando se retire. Si te interesa el negocio, échale la llamada a la encargada del lugar, Evangelina Cruz, al teléfono (687) 871 87 87, pa’ que te transfieran a su extensión.¡Atención, herreros! Se solicitan unas protecciones resistentes y de buen grosor, que sean imposibles de romper, pa’ colocarlas en las viviendas del campo pesquero de Costa Azul, en el municipio de Angostura, ya que la raza anda con miedo de que en cualquier rato puedan ser víctimas de las ‘ratas de dos patas’ debido a los robos que se han estado presentando por ese rumbo. Si sabes dónde localizar a un herrero, échale una llamada al director de Seguridad Pública, Antonio Martínez, al (697) 734 00 33.Los mayoristas nacionales e internacionales que se encuentran en Mazatlán por el Tianguis Turístico se darán una vuelta por los municipios de Escuinapa y Rosario, y eso seguramente tiene preocupadas a las autoridades, pues hay obras en calles del primer cuadro de la ciudad que aún no son terminadas. El secretario de Obras Públicas en el estado, Osbaldo López Angulo, deberá de presionar a las constructoras, pues el compromiso era que estas estuvieran terminadas antes del magno evento. Quizá lo que necesiten es mano de obra, así que, si le urge chamba, márquele al ‘secre’ al (667) 714 33 12.