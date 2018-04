Semana 1: AMLO, Anaya y Meade igual; Trump y violencia se imponen

1.- La primera semana de campaña oficial era vital para Ricardo Anaya y José Antonio Meade, pero el arranque formal de sus campañas fue aguado. Si siguen igual, no podrán destronar a López Obrador.2.- El factor Trump ya se metió en el proceso electoral; y ninguno de los candidatos supo definir una estrategia de seguridad nacional con el vecino. Y el gobierno de Peña Nieto de nueva cuenta fue aplastado. La iniciativa de López Obrador de hacer una cadena humana en los tres mil kilómetros de frontera causó hilaridad en la comunidad de los servicios de espionaje, inteligencia y seguridad nacional de los EU.3.- Anaya sumó a su campaña a Raúl Padilla, el gran cacique educativo de la Universidad de Guadalajara y propietario de la franquicia de la Feria del Libro de Guadalajara, uno de los negocios más jugosos.4.- La única nota de Margarita Zavala de Calderón fue el estreno de su autobús. También dejó pasar su impacto como única --hasta hoy, y aún en duda-- candidata independiente: ni una idea, ni una propuesta, nada que la posicionara como alternativa.5.- El gran tema no es la corrupción, ni el gobierno de coalición, ni la mafia del poder, sino el colapso --ya no crisis-- de las tres seguridades del Estado: pública, interior y nacional. Y ningún candidato ha dado a conocer su programa de Estado.6.- El diálogo del obispo de Chilapa-Chilpancingo Salvador Rangel con narcos ridiculizó a la Secretaría de Gobernación en los temas de agenda de seguridad, persecución de criminales y tareas extra pastorales.7.- El primer spot oficial de López Obrador como candidato tuvo un retrato de Juárez a su espalda. Pero nadie ha sino más anti juarista que López Obrador: su alianza evangélica con el Partido Encuentro Social, su ausencia del Viernes Santo por respeto a tradiciones católicas y sus negociaciones secretas en el confesionario de la iglesia católica.8.- El sector privado se puso nervioso porque López Obrador no baja en las encuestas y se metió en la campaña a fijar su agenda neoliberal que el candidato priista-no priista Meade ha sido incapaz de defender. Pero este activismo empresarial del Consejo Coordinador Empresarial de Juan Pablo Castañón ha provocado más apoyos a Morena.9.- La lista de pluris de López Obrador como catálogo de corruptelas expriistas, expanistas y experredistas no varió ni un voto a Morena. Y menos el perdón adelantado de López Obrador a los dirigentes del Partito del Trabajo acusados con pruebas de corrupciones.10.- Por tanto, el voto por López Obrador no será por el cambio ni contra la corrupción.11.- Anaya no supo capitalizar su victoria contra la Alianza Electoral PRI-PGR-Pinos porque sigue encaprichado en manejar todo a su arbitrio. Si Jorge Castañeda no logra imponer su estrategia en dos semanas, Anaya pasará a tercer sitio electoral.12.- La primera semana de campaña no tuvo impacto en encuestas y los candidatos del PRI y del PAN-PRD perdieron la oportunidad para afectar al tabasqueño.-0-Política para dummies: La política es el análisis de la realidad, no el país de las ilusiones.Si yo fuera Maquiavelo: “Los pueblos son tornadizos; y si es fácil convencerlos de algo, es difícil mantenerlos fieles a esa convicción; por lo cual conviene estar preparados de tal manera que, cuando ya no crean, se les pueda hacer creer por la fuerza”.Sólo para sus ojos:* Recuerde consultar todos los días el sitio www.seguridadydefensa.mx para enterarse de los juegos de poder, ahora que Trump ha coloca do a México como su preocupación de seguridad nacional.* La militarización de la frontera norte del lado estadounidense es más mediática que real, pero está a tono con el discurso anti mexicano de Trump. Y del lado mexicano, como siempre, las disculpas, la burocracia de la cancillería, la pasividad y sobre todo la ausencia de un enfoque estratégico en las relaciones bilaterales.* La inseguridad mexicana ya se internacionalizó. La FIFA está frenando la candidatura de México para el mundial de futbol del 2026 por la violencia.* La pasividad de la Secretaría de Gobernación en el tema del obispo guerrerense que se reunió con narcos y se convirtió en su vocero ha dejado la agenda de seguridad en manos de López Obrador.* El ídolo de los perredistas Luis Ignacio Lula da Silva fue decretado corrupto por la corte brasileña y puede ir a la cárcel.* Famosas últimas palabras: “Nunca he sido enemigo de AMLO, y él lo sabe”: Enrique Krauze, al presentar su reciente libro El pueblo soy yo.