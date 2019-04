Semana Santa positiva

Ese es el balance que del reciente periodo vacacional hace la Secretaría de Turismo de Sinaloa. La autoridad afirma que en los 18 municipios de la entidad hubo importante afluencia y derrama económica, sobre todo en Mazatlán, que es la ciudad que concentra la mayor cantidad de visitantes.

Se calcula —porque aún se habla de cifras preliminares— de que la Semana Santa hubo 2 millones de personas visitando las playas. Lo que en Mazatlán podemos decir de esto es que, a pesar de que cada año tenemos más gente, el orden que se ha establecido en la ciudad en el mencionado periodo ha cambiado las cosas.

No hace muchos años atrás, prácticamente toda la avenida Del Mar y la Camarón Sábalo eran tomadas como un estacionamiento: cantina de grandes proporciones, donde imperaba el desorden, las borracheras y los pleitos. Era imposible para las autoridades poner orden, mucho menos atender alguna emergencia.

De eso no hace tanto, pero en los últimos años esa vieja forma de vivir Semana Santa y el Carnaval ha cambiado. La actual mentalidad de los mazatlecos ya no soportaría semejante desastre, tampoco los turistas, que ya se acostumbraron a la nueva dinámica que se vive en la ciudad en estos periodos.

No todo es perfecto, hay mucho por mejorar en infraestructura turística, temas puntuales, como calidad en servicios —el transporte el más urgente—, pero se tienen las bases para seguir mejorando año con año.

La Semana de la Moto, que está por iniciar, es otra buena ocasión para que Mazatlán entregue buenas cuentas al turista.