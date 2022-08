Semana crucial en Morena

En el transcurso de la semana se sabe a ciencia cierta si los consejeros distritales electos de Ahome, apoyados por el Partido Sinaloense, llegan al Congreso estatal o no. Se dice que antes de este se va a dar a conocer el resultado de la auditoría que se está haciendo de los consejeros. Y como el Congreso es el 13 del presente mes, el sábado que viene, pues debe de quedar antes resuelta la situación de María Guadalupe Castro López, Damián Alberto Delgado Montiel y José Luis Polo Palafox. Hay apuestas doble contra sencillo que estos van para afuera porque no quieren que lleguen a las elecciones para las dirigencias estatal y municipales de Morena, entre ellas la de Ahome. No sea que sean factor de sorpresa en la elección que, dicen, ya está “planchada”..

SI LLEGAN al Congreso de Morena, en Ahome ya no van a dar la sorpresa porque los números le favorecen al alcalde Gerardo Vargas Landeros en virtud de que tiene más margen de maniobra. Suyos son tres consejeros y si hace alianza con los que tiene la regidora Angelina Valenzuela, suma dos más, con lo que alcanza cinco de los diez. Por lógica pura, la diputada federal Ana Ayala se les va a sumar, también la consejera del equipo de la diputada local Cecilia Covarrubias. Serían siete contra los tres del PAS. El proyecto calculado es llevar al liderazgo morenista en Ahome a Gabriel Vargas Landeros, delegado de Vialidad y Transportes en la zona norte de Sinaloa, hermano del alcalde, o a Hólincer Castro Marañón, subsecretario de Bienestar en la comuna, sobrino del secretario Genaro García Castro. Este es el escenario con más altas posibilidades de ocurrir aunque en política todo puede pasar.

MÁS INTERESANTE resulta el tema que puso a debate el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel, sobre el resultado de la auditoría que el exalcalde Guillermo “Billy” Chapman ordenó con “bombo y platillo” a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome en el año 2020. Y es que todo hace indicar que la auditoría se esfumó, no aparece en los archivos de la paramunicipal. Chapman hizo mucha alharaca y hasta quitó como director de Ingresos a Sergio Leyva para hacerla, pero no como funcionario de la Japama como se perfiló desde un principio, pero resultó que era ¡como externo! Fue un dineral lo que se gastó en la dichosa auditoría para luego Chapman salir con la danza de los millones: primero dijo que había un quebranto de 91 millones de pesos, luego que menos y así por el estilo. Y ahora se sabe que no hay resultados de la auditoría.

POR SI ALGUIEN lo dudaba, ayer se vio otra muestra de que el alcalde Gerardo Vargas Landeros se está metiendo entre los comisariados ejidales cenecistas. La síndica de la Central Mochis, María de Jesús Castro, operó una reunión de los líderes ejidales y el alcalde que salió a “pedir de boca” para ambas partes. Hasta la lideresa cenecista y priista de toda la vida, María Amada Sánchez Solís, habló de lo mejor de Vargas Landeros que les dio respuesta a cada una de las peticiones que le hicieron. Ella es la comisariada ejidal de Compuertas.