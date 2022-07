Senadora Gálvez también demandará al “Químico”

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, sigue en boca de todos. Y no precisamente por sus desempeño a favor del pueblo mazatleco, sino por presuntos actos de corrupción al comprar (sin licitación pública) luminarias a una sola empresa denominada Azteca Lighting por un monto de 545.2 millones de pesos en varios contratos, que ya son investigados por la Auditoría Superior del Estado. Dicen los que saben de temas legales que por esa millonaria cifra que se comprometió a pagar sin realizar el procedimiento de licitación, el alcalde morenista ya debería de estar bajo juicio político, pero hay algo que aún lo mantiene incólume, sin ser tocado. En su descargo, el presidente municipal dice que los ediles que interpusieron la denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado solo reciben línea, pero que no hay nada qué esconder. Aseguró que así son los juegos políticos, y les dejó en claro: "No soy un rata como los que han estado aquí, la mayoría", en referencia a otros alcaldes. El próximo 2 de agosto habrá información más actualizada sobre la investigación que realiza la ASE, luego que acudan los regidores al Congreso del Estado.

Ayer anduvo por tierras marismeñas la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, quien en entrevista con EL DEBATE abordó el tema de la compra de luminarias que realizó el alcalde morenista Luis Guillermo Benítez Torres. Dijo que a todas luces hay evidencias de corrupción, por lo que llamó al “Químico” a que cancele la compra y haga una licitación pública, porque también ella lo demandará penalmente. Agregó que cuando ella gobernó la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, sustituyó 22 mil lámparas de 100 mil horas cada una, e invirtió en ello 80 millones de pesos, por lo que no está de acuerdo que por poco más de 2 mil luminarias, el alcalde mazatleco pague 400.8 millones de pesos. “No compraron un cohete a la Luna, por favor... compraron una lámpara, que el alcalde no ‘les vea la cara’ a los mazatlecos”, expresó.

Y como dice el dicho, “en todas partes se cuecen habas”, Gálvez comentó que en el Gobierno federal también hay actos de corrupción. Y como ejemplo puso el caso de Rocío Nalhe, secretaria de Energía, a cuyos familiares el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador les entregó contratos millonarios sin licitar para la construcción de la refinería Dos Bocas. En este sentido, Gálvez llamó al “Químico” a que se ponga a trabajar y deje de viajar.

La información que ha trascendido en los últimos días y que ha puesto a temblar a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa es la nueva amenaza que se avecina. Se comenta que el exgerente José Manuel Salas Moreno está por entablar una nueva demanda ante la paramunicipal, situación muy criticada por la sociedad escuinapense ya que actualmente goza de un laudo que asciende a un millón 300 mil pesos y que se le paga actualmente en abonos.