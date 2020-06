Apegado a su perfil emocional y político, Chapman reapareció haciendo señalamientos de “grave corrupción” contra adversarios

Lo suyo. Apegado a su perfil emocional y político el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, reapareció haciendo señalamientos contra sus adversarios políticos de las pasadas administraciones y de los que iniciaron con él en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. Después de que se filtró ilegalmente información en el que se acusa a Luis Felipe Villegas, exgerente general de la paramunicipal, de presuntas irregularidades, Chapman se ufanó de que en la auditoría que ordenó se encontró una “grave corrupción”, su frase preferida pero aplicada a sus contrarios, pero no a sus allegados y protegidos. El alcalde aprovechó el escenario de la inauguración de un cajero automático para el pago del servicio de agua para meterle más leña al fuego tras la respuesta que les dio Villegas, que ya empezó a desmontarles los señalamientos.



Más de lo mismo. Este sainete es propio del alcalde Chapman para tratar de elevar sus bonos de liderazgo, que dicen los ahomenses está por los suelos. Cuando está metido en escándalos, su fórmula favorita es desviar la atención haciendo acusaciones de corrupción contra sus adversarios políticos ajenos y otros que los hizo tras desecharlos una vez que lo llevaron al poder. Sin embargo, ese recurso no le ha salido a Chapman. Incluso, le ha salido contraproducente por las pifias que han cometido y lo evidente de que las acusaciones son más con fines propagandístico y mediáticos que realmente combatir la corrupción. Un dato lo empuja a esta conclusión: las acusaciones de corrupción que ha hecho en contra de funcionarios de las pasadas administraciones no han tenido ningún resultado, pero las que han hecho sus opositores en contra de sus funcionarios consentidos han dado pie a que los cese pese a sus intentos de protegerlos. Lo ha hecho forzado por resoluciones legales. Ahí está el caso de quien era su director de Comunicación.



El guión. Ahora que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa ordenó darle vista al Congreso del Estado para que separe o suspenda a Chapman como alcalde por su actitud rebelde y contumaz por no acatar lo ordenado en la sentencia de violencia política en contra de la síndica procuradora Angelina Valenzuela y que el exgerente general de la Japama, Luis Felipe Villegas, retomó para presionar a los diputados a que lo destituyan, Chapman revienta el caso de la auditoría de la paramunicipal erigiéndose en el paladín contra la corrupción, pero lo que a muchos eso causa gracia porque saben cómo opera su administración. No hace mucho el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, hizo señalamientos fuertes. Claro, en su reaparición pública, Chapman no hizo referencia a temas que no le agradan.



Se dobla. Presionado por la amenaza de los regidores opositores, el priista Raúl Cota, y el pasista Fernando Arce, de que irían al Tribunal Electoral para obligarlo a que convoque a sesión de Cabildo, Chapman cedió a la presión después de negarse bajo el argumento de la falta de condiciones por el coronavirus, que para muchos fue el mero pretexto, como se vio porque se reunía con funcionarios y regidores paleros. Tan es así que ahora accedió a realizar la sesión privada cuando está igual o peor el problema de Covid-19 en Ahome. Pero el miedo no anda en burro porque el alcalde no quiere saber nada del Tribunal Electoral, que lo trae de bajada.



Reapertura. Ya solo le queda rezar a los ahomenses porque a los restauranteros, comerciantes y otros sectores se les autorizó por parte de la administración chapmista reabrir sus negocios el próximo martes. Esto se da cuando el municipio en ocasiones encabeza la lista de más contagios en Sinaloa, como ocurrió antier. Sálvese quien pueda.