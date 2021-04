Señalan a Vargas Landeros en debate de candidato a la gubernatura de Sinaloa

Reanimados. Como si fuera la tabla de salvación, tras el debate de los candidatos a gobernador los priistas-panistas-perredistas de Ahome se reanimaron porque consideran que su candidato Mario Zamora Gastélum le ganó a Rubén Rocha Moya, de Morena-PAS. Cierto o no, el resultado les inyectó ánimo, ya que con eso ven que las preferencias hacia Zamora Gastélum en el municipio se reforzarán más con lo que aportarán su cuota para la votación general en Sinaloa. Además, consideran que a Marco Antonio Osuna Moreno, candidato del PRI-PAN-PRD a la alcaldía, le benefició el debate, ya que a su contrincante Gerardo Vargas Landeros lo “tocaron” con señalamientos fuertes. Dicen que por esto Osuna Moreno se mostró eufórico luego del debate, además porque ese día los números de una empresa encuestadora le favorecían en relación a Vargas Landeros. Algunos solo les recuerdan que la elección se gana en las urnas. Y para entonces el debate y la encuesta ya van a estar caducas.

Por alto. Curtido de ataques, Vargas Landeros no se ocupó del tema del debate. Dicen que era ocioso para él tener un activismo para tratar de revertir los señalamientos porque “son los mismos de siempre”. Además, se habla que la valoración que hizo con su equipo es que no le iba a engordar el caldo flaco al candidato priista Mario Zamora Gastélum y a la de las Redes Sociales Progresistas, Yolanda Cabrera. El candidato de Morena-PAS a la alcaldía de Ahome mejor se dedicó a lo suyo, a su agenda, a su campaña. En realidad, Vargas Landeros le está apostando al efecto lopezobrador y Morena, a su estructura y a la de Héctor Melesio Cuen Ojeda, líder del PAS, que al igual que él, fueron los otros candidatos en el debate, pero sin derecho a hablar. Ya lo harán el 6 de junio, dicen sus seguidores.

Estructura. El que tampoco quiso perder el tiempo tras el debate es el candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Ahome, Domingo Mingo Vázquez. El promotor deportivo está más ocupado en su proyecto que en el de Gloria González, candidata de ese partido a la gubernatura. Para los que tenían dudas de si tenía o no, Mingo Vázquez se tomó una foto con su equipo y estructura. Todos estos vestidos de blanco. Es amplio el contingente que lo acompaña. Esto puede compensar algunos deslices que Mingo Vázquez ha cometido. Por ejemplo, el hacer público que no tenía dinero, que el partido no le había dado un solo centavo. Dicen que eso no le gustó al comisionado nacional del PT en Sinaloa, Leobardo Alcántara. Esto es lo de menos, sino que los que saben aseguran que eso de decir que no tiene dinero le resta porque manda el mensaje de obstáculos, de que no tiene la capacidad para enfrentar a los dos bloques electorales fuertes. Y podrían muchos seguir la ruta del voto útil en otra opción para el cambio porque saben que sin dinero es ir a la derrota. ¿Será?

Doble papel. Sergio Torres, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, revivió en el debate el incidente que tuvo Rocha Moya con una periodista en Los Mochis, a quien señaló que era defensora del antiguo régimen por un señalamiento que le hizo. Los vargaslanderistas y cuenistas en Ahome puntualizan en el tema de que algunos periodistas se deberían excusar de participar en estas conferencias de prensa por conflictos de intereses. Y es que andan como jefes de prensa de los candidatos del PRI-PAN-PRD.

Despropósito. Después de que se publicó que el director del Instituto para la Prevención de Adicciones del Municipio de Ahome, Ramsés Cázares, está haciendo su chamba para la campaña de la candidata de Morena a diputada federal Ana Ayala, que ha operado para que algunos internos de los centros de rehabilitación se integren a las brigadas de ella, grande fue el enojo de la ahijada de Chapman que hasta regañó a varios que tuvieron la idea y que se dejaron tomar las fotos.