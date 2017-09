Sentido contrario

Pareciera que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene la “maldición china”, porque siempre que, en medio del escándalo, sale a China, las cosas en México se le descomponen y se salen de control. Fue el caso cuando el escándalo de la Casa Blanca, Peña nieto y su familia estaban en China, y aquí las exigencias subieron de tono para que aclarara cómo y en qué condiciones adquirió su lujosa mansión. Al extremo de que la Casa Blanca sigue siendo su marca, confirmando que es un gobierno que incurre en prácticas de corrupción, al obtener canonjías de proveedores del gobierno y de cuates, como los de la constructora Higa, a los que se favorece asignando millonarios contratos de obras públicas a cambio de “moches” o generosos “donativos”.Peña Nieto se fue a China creyendo que su jugada, de repetir lo que hizo en el Estado de México, le aseguraba tener el control para elección del 2018; incluso, se atrevió a dejar instrucciones de que siguieran adelante con la pretensión de imponer a Raúl Cervantes como el fiscal (carnal) general, además de entrometerse en el conflicto interno que tienen los panistas, y designar a Ernesto Cordero como el presidente de la Mesa Directiva en el Senado.Lo que no midió Peña Nieto es que la confrontación abierta y directa con la directiva nacional del PAN, particularmente con Ricardo Anaya, iba a orillarlos a concretar la alianza con el PRD y con Movimiento Ciudadano. El PRD, por su parte, cada día más debilitado por los desprendimientos que tiene de militantes que se van a Morena y en apoyo a AMLO, además, por los resentimientos y la confrontación que hay entre las izquierdas, también, no encontró más alternativa que refugiarse en una alianza con el PAN y Movimiento Ciudadano. Y esto, de concretarse en una alianza electoral para el 2018, rompe el esquema de Peña Nieto y el PRI para la elección que viene. ¿O no?. La estrategia del gobierno para la elección del 2018 es dividir y atomizar el voto. Postular un candidato propanista como abanderado del PRI -por eso las señales a favor de José Antonio Meade- y usar al PRD para golpear y debilitar a López Obrador, quien encabeza las encuestas. No está totalmente abortada la estrategia pensada desde Los Pinos, pero, si se descompuso su jugada, porque en una elección de tres, como podría ser el caso si se concreta la alianza PAN-PRD-MC, el PRI puede irse a un lejano tercer sitio, y ese no era el plan peñista. Si la alianza entre diversos partidos se concreta, y postula una candidato competitivo, la contienda se va a centrar entre López Obrador y el candidato aliancista, y difícilmente un candidato como Meade puede crecer, ni siquiera Osorio Chong, menos aún Arturo Nuño.La estrategia se le escapa al PRI de Peña Nieto, y eso que aún no arranca formalmente la elección del 2018. ¿O no?Y aunque no lo vean así ahorita los militantes de Morena, finalmente la alianza PAN-PRD-MC también les conviene a ellos porque el candidato que apoyarán desde el PRD será un panista, difícilmente sería un candidato ciudadano, mucho menos un perfil de izquierda, y la votación se dividiría entre tres, corriendo mayor riesgo de rezagarse el candidato del PRI, aunque también se forma un frente que puede ser rival fuerte contra López Obrador, dependiendo de quién postulen.No empieza la elección, y ya hay apuestas. ¿O no?