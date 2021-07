Buenos días.

Después de una discusión con un padre de familia, me he quedado rumiando su conclusión. Muchas veces he escuchado lo mismo, pero hoy, me ha impactado el sentido de inutilidad tan claro y tan consciente que vi de este papá.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No puedo hacer nada para ayudar a mis hijos adolescentes que se me van de las manos. ¿Qué sentido tiene su esfuerzo por llevarlos por el camino del bien ante tanto incentivo mediático? ¿Qué empeño puede haber ante el desánimo creado por la multiplicidad de motivaciones a la comodidad, al placer, al aparecer? ¿Qué bien puede hacer una persona aislada en medio de tanta maldad?

Las preguntas vinieron una tras otra, manifestando no la honda preocupación, sino la hondura del sentido de inutilidad de este papá. Con los ojos muy abiertos me escuchó, aunque pienso que no me entendió.

Como los albañiles, cada uno de nosotros debemos de poner, uno cada día, de esos ladrillos de nuestra sociedad, de la nueva sociedad, unidos con la argamasa del amor. Haciéndolo así, transformaremos nuestras acciones individuales. Dios, Dios hace lo demás. Buenos días.

Síguenos en