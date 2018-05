Sequía, problema real

En Sinaloa, los efectos de la sequía ya se están sintiendo de manera muy fuerte. En municipios como Mazatlán y Concordia, la falta de agua ya ha generado un difícil panorama para los ganaderos. No hay pastizales que garanticen alimento suficiente para hato. Esto es un fuerte golpe para esta región, la cual es la que más produce leche en el estado.Los efectos son también fuertes para San Ignacio, aunque allí los ganaderos ya están tomando acciones paliativas. Pero quizá donde se está viendo mayor problema es en los municipios de Rosario y Escuinapa en lo que se refiere a la producción de mango. Para ambos municipios esta fruta es clave en su economía, y actualmente los árboles no están teniendo la irrigación suficiente y el mango se les está cayendo.Esto tendrá efectos negativos para la economía de esos municipios, que tan limitada actividad tienen y para los cuales el corte y el procesamiento de esta fruta en los empaques de la zona genera empleo para cientos de personas, cuando otras fuentes de ingreso como la pesca están en pausa.Las presas del estado tampoco tienen los niveles óptimos de agua, por lo que si no llueve y estas no mejoran su captación, no solamente se afectará a sectores como la agricultura o la ganadería, sino hasta el consumo humano.Es tiempo de empezar a generar programas de atención agresivos ante una posible emergencia, pero también trabajar con la vista puesta a largo plazo. Ver qué acciones se pueden tomar en materia de infraestructura para cuidar más este recurso, el cual cada vez será más escaso en Sinaloa.