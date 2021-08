“Ser o no ser, esa es la cuestión”: Hamlet/W. Shakespeare

Al poner atención a las cosas, no puedo evitar preguntarme por qué suceden. Me pasa al observar situaciones, al imaginar posibilidades, al conocer personas. Les confieso a mis dos lectores, una mujer y un hombre por supuesto, que no creo en la “nada”; por lo tanto, he establecido para mí que hay raíces en todo. Las llamaré razones.

Luego, no sé si a ustedes les pasa, me pregunto por la naturaleza del ser, tomo dos segmentos de la realidad a los que es difícil escapar: tiempo y espacio. Hago una especie de cajita mental y voy acomodando las ideas para terminar invariablemente en un concepto, que por simple es complejo, disruptivo, aunque no parezca y alentador por el impulso que contiene, le nombramos cultura.

Es cultural, decimos para justificar algo, lo hacemos con una naturalidad asombrosa y damos por sentado que así es y no hay nada que pueda contraponerse. Jugamos con la forma, nos da satisfacción pensar que hemos dado con la respuesta y que los y las demás entenderán que así es, aceptándolo sin mayor reparo.

Los seres humanos hemos perfeccionado el arte de “hacernos tontos”, creamos leyes para no cumplirlas, competimos por el poder para no gobernar, tenemos hijos para cumplir con nosotros y no con ellos, los ejemplos pueden continuar y el desorden también. Aclaro de una vez que no creo en el absoluto, no vayan a pensar que el mío es un pesimismo estructurado. Nada de eso. Me emocionan la creatividad, el ingenio, la bondad y la vida en comunidad. Advierto las cumbres y los abismos de la humanidad. He visto cómo, desde el miedo, brota la injusticia y sé que el respeto, la tolerancia, la dignidad pueden volver positivas las diferencias.

La vida es una experiencia o viaje particular, como gusten. Hasta ahí, bien, pero ¿será individual?, pensemos, somos seres sociales. No conozco a nadie fuera del esquema. Entonces, el YO, por más fuerte que sea, pasa por el NOSOTROS, nos guste o no la idea.

Déjenme construir desde una esquina del pensamiento una idea de grupo y de orden y ayúdenme a buscar razones en ello. Propongo un ejercicio sobre ética y ciudadanía. Nosotros -la sociedad- somos corresponsables del modo de vida que tenemos, podemos hacer como que no, siempre se puede, la evasión solo aumentaría el nivel de riesgo. Veamos, ¿a qué aspira la sociedad? No tengamos miedo a la palabra, se vale aspirar. Pienso que a la seguridad en todo sentido y quiero creer que aspiramos a la felicidad como un propósito de vida elevado que suma a la ética los valores estéticos. La percepción de la belleza unida a la idea de orden sería un fin que justifica perseverancia y compromiso por medio de formas políticas. Descansé, no encontraba cómo presentar la palabra. Hela aquí.

La política es el hilo que reúne, interpreta y organiza las formas y procesos sociales; es el arte mayor, necesario, para dar sentido y orden a la sociedad.

Razón de ser que involucra, no siempre con éxito, lo mejor de las personas.

Mientras hay vida hay esperanza. Falta mucho para encontrar el equilibrio que permita el libre y justo desarrollo humano. La historia del poder tenemos que revisarla. Hasta ahorita, visto está, el punto de mejora nos reclama. No solo a las y los políticos sino a la sociedad que produce el tipo de políticos y políticas que conocemos. No es generación espontánea ni se sembraron en macetas.

La política es asunto de todos y de todas; el día que lo entendamos, esto mejora porque mejora.

Habrá razón de ser.

Posdata: Laura Elena Valenzuela Espinoza es policía municipal en Ahome, es mujer, es invisible. El Día del Policía reconocieron a dos compañeros varones por un acto heroico -rescatar a dos personas-, ella también participó. Quiero pensar que el ciudadano presidente, el director de Seguridad Pública, la directora del Instituto de las Mujeres, regidoras y regidores, desconocen el dato por eso no han reparado la discriminación. Tengo fe.

