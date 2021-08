¿Será? Este lunes Japama inicia reparación del colector de la Scally que abrió un socavón

Alerta. Con la firma de la carta de corresponsabilidad, la Secretaría de Educación Pública solo está logrando mayor resistencia de los padres de familia a mandar a sus hijos a recibir clases presenciales por la alta incidencia de coronavirus en Ahome. La percepción que generó es que las autoridades educativas se quieren deslindar de responsabilidades en caso de algún brote en alguna institución educativa y que todo vaya con cargo a los padres. Esa carta los alarmó y alertó más. Para suavizar las cosas, el gobierno ha planteando que el regreso a clases presenciales es voluntaria. Es decir, queda al libre albedrío de los padres si los quieren o no mandar a las escuelas. Lo que nadie ha dicho es cómo se le va a dar clases a los niños que se queden en sus casas. ¿El maestro va a dar clases presenciales y en línea a la vez a los niños del salón que se quedaron en casa? Muchos padres y maestros no tienen claro esa parte. Incluso, no son pocos los maestros que se oponen a ir a las escuelas pese a que sus líderes sindicales ya están aflojando para quedar bien con el gobierno federal y estatal por regresar a la normalidad educativa ahora que hay más contagios y muertos.

El proyecto. La diputada local de Morena en Ahome Cecilia Covarrubias González está haciendo lo que no hizo en su primera elección: mantener vigente el activismo social aun cuando no haya en puerta un proceso electoral. Y es que con el equipo que tiene activo hicieron una jornada de limpieza este fin de semana en el parque del fraccionamiento Los Ángeles. A la actividad le dieron máxima publicidad, lo que interpretan algunos que Covarrubias González va con todo para darse a conocer más entre los ahomenses tras haber ganado su reelección en el Distrito Electoral 05. Dicen que su proyecto es la alcaldía, lo que pretendió en el pasado proceso electoral nada más que se le fue de la mano de última hora. Pero esto ya es historia. La legisladora lo que quiere es reforzar su posicionamiento para lo que quedó trunco en las elecciones pasadas aunque no le fue tan mal porque va a seguir en el Congreso del Estado cobrando “gordo”.

El gasto. Dos licitaciones nacionales para la adquisición de 700 lámparas led para el alumbrado público de Ahome y ninguna de las empresas que participaron cumplieron los requisitos. Y cómodamente, a poco más de dos meses de dejar la administración, la tesorera Onisa Juárez Carmona reveló que se hizo la adjudicación directa para la adquisición de esas lámparas a una empresa local. La operación es de alrededor de 6 millones de pesos. Ya para irse están amarrando algunas cosas.

Interesados. Dicen que hoy la Japama va a iniciar a reparar el colector caído en el bulevar Río Fuerte entre Madero y Serdán, de la colonia Scally. El gerente general de la paramunicipal, Hernán Medina, se puso a tono para invertirle con el fin de resolver los problemas que salgan en lo que resta de la administración.

Reivindicación. Dicen que el que dio el “cambiazo” con los vecinos de El Carrizo es el jefe del Distrito de Riego número 76 de la Comisión Nacional del Agua, Justo Antelo. Luego del “papelazo” que hizo en el pasado aguacero que cayó en el que fue sorprendido transportando cerveza en una camioneta oficial, Antelo parece decidido a que ya no haya riesgo de inundaciones. La realización de la bayoneta es la solución para que el agua salga, pero la controversia está en si el líder ejidal Ramón Leyva Solano va a hacer o no su acceso en el punto en que estaba antes y que se había convertido en un tapón para el desagüe del agua. Por lo pronto, Antelo dejará libre ese canal para que el agua corra sin contratiempo hacia el dren, lo que funcionó con la posterior lluvia que cayó después de destruir ese acceso a las tierras del líder ejidal y otras dos más.