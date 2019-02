Será Mazatlán la puerta al Acuario Mar de Cortés, afirma Torruco Marqués

Mazatlán está listo. El malecón asombró al secretario de Turismo. Y el centro histórico también. Miguel Torruco Márquez recorrió junto con el gobernador Quirino Ordaz Coppel parte del nuevo malecón y el centro histórico. Comentó en corto en el recorrido, que con estos atractivos, el nuevo Acuario serán un detonante para que Mazatlán se coloque entre los primeros destinos turísticos del mundo. Después de encabezar la ceremonia de la primera piedra de lo que será el acuario más importante de América Latina, en el que se invertirán mil 400 millones y quedará concluido en dos años, Torruco Marqués quiso constatar el estado en que se encuentran las obras turísticas de Mazatlán. Pensar y desarrollar en grande permitirá a Mazatlán colocarse en el aparador internacional y mejorar su afluencia turística. Actualmente, comentó el titular de Turismo en el país, Mazatlán recibe 2.6 millones de visitantes, que han permitido una derrama económica cercana a los 4 mil millones de pesos. El gobernador le explicó de manera pormenorizada a Torruco Marqués la transformación que ha vivido Mazatlán en los últimos dos años. El reto que significó la organización del Tianguis Turístico. Y la necesidad de enfrentar de manera conjunta Estado y Federación la falta de conectividad aérea en Mazatlán. Hoy se pudo constatar sinergia entre Quirino y Torruco Marqués. Ambos son conocedores de la actividad turística.

Protesta. En la ceremonia de la primera piedra de lo que será el nuevo Acuario, un grupo de al menos 20 personas con mantas protestaron porque las áreas verdes no están siendo respetadas. Los manifestantes se apostaron en el acceso al Acuario. Les permitieron ingresar, dos, tres filtros, hasta llegar al lugar donde se desarrollaba el evento, que intentaron interrumpir a gritos. Se apostaron en el lugar donde sería la foto oficial de la primera piedra. Policías municipales y turísticos solo se veían unos a otros. Intentaron controlarlos. Pero no lo lograron. Si las autoridades municipales no fueron capaces de controlar a 20 manifestantes, no podemos imaginar qué pasará en carnaval. ¡Aguas!

El nuevo centro de rehabilitación. La presidenta del DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, anunció que el próximo 6 de febrero se dará la inauguración oficial del nuevo Centro Regional de Rehabilitación Integral (CRRI) aquí en Mazatlán. El moderno y nuevo edificio, que inició su construcción el primer año de la administración del gobernador Quirino Ordaz Coppel, sustituirá unas vetustas instalaciones que desde hace muchos años dejaron de ser funcionales y adecuadas para atender la demanda de miles de pacientes. La señora Fuentes de Ordaz precisó que en realidad, el nuevo CRRI ya comenzó a ofrecer servicio a quienes requieren terapias de rehabilitación. Pero formalmente será inaugurado el miércoles próximo. Esta obra, que se realizó a un costado de lo que será el nuevo hospital general de Mazatlán, tiene un valor sentimental para el gobernador. Hace alrededor de 15 años, sufrió un accidente y fue sometido a terapias en el viejo edificio. Conoció y ‘padeció’ en carne propia las limitaciones que ofrecían a los miles de pacientes que acudían a ese centro. Y su construcción fue uno de los primeros compromisos que vino a cumplir precisamente en Mazatlán. Hoy, las nuevas y modernas instalaciones del CRRI están abiertas para todos.