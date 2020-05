¿Será Rocha el candidato?

En cuanto el senador sinaloense Rubén Rocha asumió la vicepresidencia de la Comisión Permanente del Congreso federal se desató la fiebre futurista, de sus seguidores que ya lo ven como candidato de Morena a la gubernatura, y también de sus contrincantes, que buscan meterle zancadilla a sus aspiraciones por aquello de que hay que buscar descarrillar “al caballo que va adelante”. ¿Será el candidato? Es lo que todos se preguntan.

El mismo Rocha sale a aclarar que es vicepresidente de la mesa directiva, no vicecoordinador, que él no buscó el puesto, simplemente se lo ofrecieron, hicieron la propuesta y la aceptó porque es un honor trabajar al frente de la mesa directiva, la más alta tribuna del Congreso de la Unión.

Acepta que de todo lo que haga o deje de hacer la gente y sobre todo la comentocracia hará múltiples interpretaciones, más cuando ya está próximo el inicio de la contienda electoral del 2021, y ni modo, no hay nada que hacer al respecto.

En estos momentos, por la pandemia del Covid-19 el Congreso federal está en receso y no hay fecha para volver a sesionar, al menos tiene la certeza que no lo hará en las próximas dos semanas y los temas prioritarios pendientes a abordar, es la propuesta presidencial para modificar el artículo 21 de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria.

Lo más importante por el momento es enfrentar al coronavirus y luego se atenderán los demás temas de la agenda legislativa. Exhorta a los sinaloenses a trabajar unidos y prefiere no atizarle al fuego de las pasiones sucesorias, debido a que ya habrá tiempo suficiente para las precampañas, después que pase la contingencia.



Popurrí. Castigados, y aun peor, con un mayor riesgo de sufrir los efectos del Covid-19, quedamos los sinaloenses después de la evaluación que hizo el Consejo Nacional de Salud cuyo vocero es el doctor Hugo López-Gatell: resulta que para el 17 de mayo se proyecta empezar a liberar de la cuarentena a cerca de mil municipios que casi no tienen contagios, pero como Sinaloa está entre los 6 estados con mayor numero de contagiados, podría no ser liberado hasta después del 30 de mayo.

La Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco, así en ese orden, son los estados más contaminados y que en conjunto aglutinan el 64 por ciento de los casos confirmados de coronavirus. Esto se debe a que parte de la población incumple las recomendaciones de “la sana distancia” y de “quédate en casa” y el ejemplo se vio el 30 de abril en que la gente hizo largas filas en las pastelerías. Claro que esto también sucedió en Sonora, Jalisco y el Estado de México. En Obregón salieron a comprar cerveza.

Las autoridades aquí ofrecen tomar medidas extremas el 10 de mayo, y a nivel nacional López-Gatell anuncia que concentrarán todos los esfuerzos del sector salud en estos estados con mayor incidencia de Covid.



GOLPE. Tremendo el golpazo que le dio la exembajadora de Estados Unidos Roberta Jacobson a Felipe Calderón, al panismo y a México Libre, al declarar que el expresidente conocía de la corrupción de Genaro García Luna y de sus nexos con el narco.