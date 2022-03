¿Será? en pláticas sobre vuelo directo entre España y Mazatlán

audima

¿Sueños guajiros? Pareciera un sueño irrealizable, pero lo mismo se pensó cuando dijo que gestionaría el establecimiento de una red ferroviaria entre Durango y Mazatlán, y ya hay un proyecto técnico en ese sentido. Nos referimos a la idea de traer un vuelo directo entre España y Mazatlán que planteó el fin de semana el alcalde de Mazatlán. El polémico Luis Guillermo Benítez Torres reveló en una entrevista que el nuevo embajador de México en España, el mazatleco Quirino Ordaz Coppel, se reunió recientemente con el director general de Aeroméxico, Andrés Conesa, y hablaron sobre la posibilidad de establecer un puente aéreo entre Mazatlán y Madrid. Con ello, aseguró el munícipe, cada vez está más cerca la posibilidad de concretar ese proyecto que elevaría de nivel a Mazatlán como destino tradicional en México.

Buenos augurios. El fin de semana también se dieron buenas noticias para el desarrollo industrial de Sinaloa. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) firmó un acuerdo con la empresa inversionista Caxxor para atender el proyecto T-Mec, cuyo puerto logístico ya se construye cerca de Mazatlán. El corredor T-MEC conectará al Pacífico mexicano con Texas, según el proyecto presentado ante la SCT, que contempla la construcción de un nuevo puerto enclavado en Mazatlán y parques industriales, con lo que Sinaloa se convertirá en el puerto del norte más importante del país. Caxxor Group propuso una inversión para construir la infraestructura del nuevo puerto, de cuatro parques industriales y la vía férrea para este año 2022, de 3 mil 300 millones de dólares, entre Mazatlán en el estado de Sinaloa y Winnipeg en Canadá. Habrá que ver si los tres niveles de gobierno se ponen a la altura del proyecto en el que se cimienta las esperanzas del nuevo desarrollo comercial e industrial para Sinaloa.

La alerta. Cualquiera que se paseé por la zona turística de Mazatlán se encontrará una ciudad en aparente bonanza, debido a la afluencia de turistas y el relajamiento social que se nota después de establecido el semáforo verde en la escala epidemiológica. Si no fuera por la presencia de personas que aún mantienen el uso del cubrebocas en las zonas públicas, no se notaría que aún estamos en medio de una de las peores pandemias que ha vivido el mundo en el último siglo. Por ello el llamado que reitera el Sector Salud para que las familias no abandonen los protocolos preventivos. El peor error que se pudiera cometer es pensar que la pandemia del Covid-19 ha terminado, advierten los médicos. Y tendrán mucha razón.

Reorganización. El Partido Sinaloense (PAS) inició un proceso de reorganización en el sur de Sinaloa y ayer tomó protesta a los integrantes de los comités directivos municipales en Rosario y Escuianapa. Durante un evento organizado en Escuinapa, el presidente estatal del PAS, Víctor Antonio Corrales Burgueño, presumió el fortalecimiento que ha tenido el PAS durante los últimos años al integrar a sus filas a militantes de los sectores rurales del sur de Sinaloa. Por ahí va la estrategia del partido, que en recientes semanas barrió con la elección de síndicos y comisarios en Mazatlán.