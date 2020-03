¿Será la buena? El 5 de septiembre del año 2014, el entonces presidente Enrique Peña Nieto anunció un presupuesto de 1300 millones de pesos para dragar y modernizar la terminal portuaria de Mazatlán. Pero luego se le olvidó. Esa cantidad era la primera parte de los alrededor de 600 millones de dólares que se calculaba entonces (en palabras del entonces secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Francisco Gómez de la Torre) para modernizar el puerto y darle la profundidad y capacidad logística para barcos de gran calado. Ayer, Héctor López Gutiérrez, coordinador general de Puertos Marina Mercante, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, volvió a prometer una inversión de 2 mil 500 millones de pesos para ampliar el puerto. Habrá que ver si ahora sí cumplen.

Siguen saliendo broncas. El municipio de Escuinapa está en riesgo de perder 68 millones de pesos que representan obras públicas necesarias que simplemente se esfumarían. El alcalde morenista Emmett Soto Grave acusa a las dos últimas Administraciones municipales de no pagarle al Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde 2016. La suma de lo que se debe es de 27 millones. Esto dejaría en ceros a todo el estado de Sinaloa del Fondo de Infraestructura del subejercicio que Hacienda asigna y que solamente había obtenido el municipio de Escuinapa.

Liquidación. Con tan solo veinte días que le quedan de vida al Seguro Popular, esta semana deberá quedar concluido el proceso de liquidación de los 278 trabajadores, aunque algunos podrían ser contratados por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Todavía hasta hace algunas semanas estos trabajadores tenían la esperanza de no quedar desempleados, pero la triste realidad es que no entraron en los planes del Insabi, a pesar de contar con los requisitos para ser contratados, pero no hubo autorización del Gobierno federal. Entre los despedidos se encuentra la directora general, Rosa Elena Millán Bueno, cuyo futuro es muy incierto, aunque seguramente el gobernador Quirino Ordaz Coppel ya tomó la decisión de mantenerla dentro de su gabinete, pero esto se mantendrá en secrecía al menos hasta que concluya todo el proceso de liquidación y separación del Seguro Popular. Millán Bueno fue la coordinadora de la campaña de Ordaz Coppel por la gubernatura, y al mismo tiempo era presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, y es por todos sabidos el aprecio que le tiene el mandatario estatal.

Pérdidas. El paro nacional de mujeres dejó pérdidas por 640 millones de pesos en Sinaloa y 450 millones en Culiacán. Esto fue consecuencia de que el 35 por ciento de los comercios establecidos cerraron el lunes, y de los que abrieron sus puertas el 80 por ciento trabajó con normalidad, pero con puros hombres, aunque sí hubo mujeres que salieron a trabajar y a hacer sus actividades normales. De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Culiacán, Diego Castro Blanco, además de que algunos comerciantes tuvieron bajas ventas y otros decidieron no abrir sus establecimientos, tuvieron daños por las pintas de los negocios que estuvieron por el paso del contingente de feministas, desde el Palacio Municipal hasta la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado.

Sin acuerdo. Como los diputados locales no se pusieron de acuerdo para sacar adelante las iniciativas que están pendientes por dictaminar, porque en los tres casos se quedaron trabadas en comisiones, ayer abrieron y cerraron el periodo extraordinario de sesiones que habían convocado, que únicamente utilizaron para entregar el premio Norma Corona Sapién a Mercedes Murillo Monge. Los legisladores fueron convocados a sesión ordinaria de la Diputación Permanente para mañana jueves, mientras logran ponerse de acuerdo los grupos parlamentarios.