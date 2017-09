¿Será que no les gusta apoyar o qué?

Urge un vocero que se encargue de dar aviso a los funcionario sobre las causas sociales, pues en la quermés realizada por el DIF estatal en Palacio de Gobierno con el fin de recaudar fondos para la Casa del Migrante solo se contó con la presencia del secretario de Obras Públicas, Osvaldo Angulo; el secretario de Pesca, Juan Ernesto Millán Piestch; así como Rosa Elena Millán Bueno, titular de la Sedeshu. Interesados en ocupar el puesto, pueden comunicarse al teléfono 667-758-0000, con el ‘góber’, Quirino Ordaz Coppel.En la dirección de Turismo de Rosario andan en busca de un hada madrina que les pueda prestar o rentar su varita mágica, porque les urge hacer algunos trucos para que el municipio no vaya a perder su nombramiento de Pueblo Mágico, al cual, según Francisco Ríos Avendaño, delegado del Instituto de Antropología e Historia, nomás no se le ve la magia por ningún lado. Por eso urgen algunos trucos de magia para que los visitantes vean con buenos ojos los atractivos que tiene el municipio. Si alguien sabe en dónde localizar a las hadas, favor de comunicarse con Manuel Antonio Rendón Uribe, director de Turismo del Ayuntamiento de Rosario, al 694-952-0410.Se solicitan los servicios de unos fumigadores expertos que sepan controlar plagas, pa’ que se enfrenten a los animalitos que quieran ocasionar daños a la raza en los lotes enmontados que hay en la colonia Romanillo, en Los Mochis, pues temen que algún animal les pueda ocasionar un daño grave a su salud, como los que ya tienen algunos vecinos del sector a causa de la picadura de una araña violinista. Si le interesa la chamba de fumigador, favor de echarle la llamadita a Héctor Adrián Hubbard Beltrán, ‘dire’ de Salud Municipal, al 668-818-3675 y, de paso, le echa la llamada a Sergio Liera Gil, de Protección Civil, al 668-816-3812, pa’ que lo cuide mientras se avienta el ‘jale’.El departamento de Ecología en Guasave te invita a que te unas a las brigadas de limpieza que se estarán formando durante este mes de septiembre para dejar bien ‘chaineaditos’ los solares baldíos y que hasta el momento no le salen dueños, pues algunos son utilizados como basureros clandestinos y eso molesta a los vecinos. Quien se inscriba será acreedor de una playera con el logo del Ayuntamiento, así como chescos y tortas durante las jornadas laborales, además de unos ‘pesitos’ como remuneración. Si te interesa, solo tienes que echarle la llamada a la ‘chaca’ de Ecología, María de los Ángeles Verduzco, al teléfono 687-872-1536.Se buscan ingenieros con visión amplia que hayan trabajado en la construcción de canales pa’ que se lancen a la colonia Primero de Mayo y se avienten el ‘jale’ de construir unos canales por donde pueda salir el agua que se encharca en esa colonia cuando llueve, pues los vecinos dicen que, más que calles, parecen ríos y no tiene una salida pa’ que el nivel baje luego. Si te interesa la chamba, llámale al ‘chaca’ de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al 673-732-0638.