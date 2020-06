“Seré candidato”: Sergio Torres

“Seré candidato a gobernador en el 2021, con el PRI o sin el PRI, asegura en forma tajante el secretario de Pesca, Sergio Torres. Sin titubear un solo instante explica que ahora ya no cuentan los partidos políticos, sino los candidatos y que él siempre ha ganado por 3 a 1 las elecciones en las que ha participado.

Critica a sus compañeros de partido que están enojados porque se reunió en Los Mochis con el exalcalde Zenén Xóchihua y con Miguel Ángel “El Líder” Camacho, y no se enojan ni se preocupan por las necesidades imperiosas de empleo, alimentos, salud que tiene la gente, porque la gasolina y la electricidad están caras y porque no hay suficientes medicinas contra el coronavirus.

Hasta el momento el gobernador Quirino Ordaz no le ha reclamado nada porque ande en precampaña, considera que mientras esté rindiendo buenos resultados con los apoyos a los 27 mil pescadores, de bahías, altamar y presas que existen en Sinaloa, no hay ningún problema, se pueden combinar las dos actividades, la política y el servicio público.

Los partidos políticos están dormidos, no aciertan a despertar y a ver, a encabezar las causas populares. En el caso de la pesca dice que el actual gobierno les quitó a los pescadores 18 de los 19 programas que existían, no hay apoyos para la gasolina ni para el diesel marino, Conapesca se ha convertido en un cascarón; por eso el Gobierno del Estado mantiene el programa de empleo temporal de mil 355 pesos.

“No importa por cuál partido, pero apareceré en las boletas electorales del 2021, es precisamente en el PRI donde he encontrado más obstáculos para ser candidato en otras ocasiones, pero los he vencido.”

No se autocalifica como bravucón, pero dice que siempre está echado para adelante, dando la pelea y halaba los esfuerzos que hace Alejandro “Alito” Moreno, para formar una gran alianza con el PAN, PRD y MC, para ganarle a Morena en el 2021.



Popurrí. En teoría desde ayer empezó a ingresar a Sinaloa parte de la tolvanera de la nube de polvo del Sahara y hoy será más visible y de mayor intensidad; sin embargo, el director estatal de Protección Civil, Francisco Vega, informa que no será nociva para la salud, pero se recomienda que se resguarden o usen cubrebocas y lentes las personas mayores, los niños y quienes padecen enfermedades crónico respiratorias. Lo que nos faltaba, parte de las siete plagas.



LECTURA. Bien lució la rectora de la UAIM, María Guadalupe Ibarra, al participar como moderadora en el Conservatorio virtual de fomento a la lectura en la que los panelistas fueron el director del Fondo de Cultura Economía, Paco Ignacio Taibo, y el subdirector de la SEP, Luciano Concheiro. Las vacaciones y el receso por la pandemia no fueron obstáculo para que los estudiantes de la universidad, y de las escuelas normales del país se conectarán al internet para escuchar las importantes platicas.



CARESTÍA. Hasta las nubes se fueron los precios de las medicinas y el oxígeno. Hay escasez, especulación y carestía, y hasta trasciende que algunas personas en forma clandestina venden paquetes médicos del IMSS.