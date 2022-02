¿Seremos testigos de una guerra?

audima

Las últimas semanas han sido de mucho ajetreo político desde distintos frentes, no recapitularé todos, pero sí haré extremo énfasis en uno que ha robado titulares: el conflicto Rusia-Ucrania. En los últimos días ha sido evidente la escalada en las tensiones diplomáticas entre ambos países, en lo que parece terminará por decidirse mediante un conflicto bélico. Al hablar de esto creo que enmarco el pensar y preocupación de muchos jóvenes, nacimos después de la caída del muro de Berlín; los conflictos armados que nos ha tocado presenciar son en países de Medio Oriente como el conflicto iraquí, la primavera árabe, Afganistán, etc. Hemos presenciado ataques terroristas, tensiones diplomáticas de distinta índole, pero nunca hemos sido testigos de un conflicto que divida al mundo en dos: Rusia y sus aliados, por un lado; Ucrania, OTAN y el resto de países occidentales por el otro.

Este es un escenario que me retorna – aunque no me tocó vivirlos, los recreo gracias a películas, series y libros – a los momentos más álgidos de la guerra fría. Me reservo una opinión al respecto de esta crisis pues considero que es un fenómeno que integra muchos aspectos que escapan mi conocimiento del tema; sin embargo, considero que como jóvenes debemos estar atentos al desenvolvimiento de este tema y mirar con sumo cuidado a la historia, a fin de no replicar los errores del pasado.

Lo que sí me parece lamentable fue la ausencia del representante permanente de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, en la reunión del día lunes del Consejo de Seguridad, del cual México forma parte. Según información de Lourdes Mendoza, el embajador fue captado el día lunes comiendo en conocido restaurante de mariscos en la Ciudad de México. Ahora deberá de argumentar ante el Senado el porqué de su ausencia ante tan importante reunión de seguridad.

En fin, la postura de México ante el citado conflicto fue acorde a la política exterior mexicana, un llamado a encontrar una solución por la vía diplomática y a respetar la integridad territorial e independencia de Ucrania. Sé que el mantenerse neutral ante conflictos internacionales ha sido común por parte de México a lo largo de la historia, pero surgen en mí ciertas preguntas ¿No han cambiado lo suficiente las condiciones del mundo desde el establecimiento de la Doctrina Estrada?, ¿no tiene México una responsabilidad con la humanidad al ser una de las veinte economías más grandes del mundo? Lo dejo a su consideración.

Aterrizando de nuevo en la escena nacional, sigue el escándalo HoustonGate, con nueva información tanto en defensa de López Beltrán, como posibles argumentos en su contra. Lo que resulta interesante es la admisión de la denuncia interpuesta por la senadora Xóchitl Gálvez ante la SEC (Securities and Exchange Commission) en los Estados Unidos, dicha denuncia podría darle un giro al escándalo, ya que las autoridades estadounidenses se toman muy en serio cualquier situación que presente posibles conflictos de interés y que pudieran generar distorsiones en el mercado – recordar que Baker Hughes es una empresa pública que cotiza en la bolsa de valores norteamericana.

En el ámbito legislativo continúan las discusiones propias del parlamento abierto alrededor de la reforma energética, ninguna aportación importante desde ambas posturas. Algunas iniciativas interesantes, como la propuesta por la Dip. Krishna Romero en relación con una mayor participación de la juventud en el legislativo y gobiernos locales. Por otro lado, la iniciativa de la Dip. Cuquis Camarena de establecer distintos incentivos fiscales a los pequeños y medianos productores pecuarios, tema que debiera despertar gran interés a los sinaloenses, esperemos ver la postura de los legisladores al respecto.