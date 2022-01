Seres humanos ¿nos salvamos?

audima

“¿Por qué luchamos para salvar a los humanos...? Son primitivos, y muy violentos...”

De Transformers

Primitivos y violentos, nadie se ofenda, solo asómese por una ventana de su pensamiento y conocerá la realidad de una sociedad que se resiste al orden.

La sociedad produce todo, hasta al gobierno; no busquemos pretexto, no es al revés. Hemos creído durante mucho tiempo la historia de que dependemos. Ya estuvo bueno, es hora de que asumamos plena ciudadanía y nos hagamos responsables de la construcción social.

El filósofo estadounidense Horace Mann lo expresó de gran manera: “Un ser humano no está alcanzando sus alturas completas hasta que es educado”.

La educación es sin duda el principal ingrediente para la compresión del propio ser y la comprensión del ser social. En la familia está la primera y fundamental dotación de valores. Esos primeros años de vida son cruciales en la formación de la persona humana. Nada educa más que el ejemplo.

Mann es reconocido por su impulso a la educación pública y libre, educación para todos. Yo les pregunto, ¿la educación basta?, no, no basta. Tenemos ejemplos de la portación de títulos que no mejoran la conducta de la persona. Porque no es solo la comprensión de ciencias y humanidades, el cálculo, la mecatrónica, el derecho, la filosofía. El conocimiento es fuerte impulso y nos hace conocer el entorno. El conocimiento, los títulos, sin la fuerza contenedora de la ética no sirve para mejorar la vida en sociedad, para deteriorarla sí.

Educadores con sentido ético en todo nivel educativo hacen falta. Sin excusas ni pretextos. Dar las lecciones sin orientar su beneficio a la sociedad es enseñar mostrando la ruta al precipicio. Ciudadanía educada es imprescindible para vivir la democracia con gobiernos “educados” para el bien común sin locura ni capricho.

Si entendiéramos, discutiríamos con argumentos, no con propaganda. Sin descalificaciones y con respeto al pensamiento contrario, no coincidir no quiere decir pelear. Argumentar es conocer y proponer con conocimiento de causa sobre un tema, digamos la reforma energética. Qué importante para México y para cualquier país es la energía, ¿han escuchado sobre la sexta extinción masiva? Gerardo Ceballos González, profesor de ecología en la Universidad Nacional Autónoma de México, da un dato de aproximadamente 173 especies extintas entre 2001 y 2014.

Todo se relaciona. Energías limpias, cumplir acuerdos internacionales, una política pública que cuide el medio ambiente y la suficiente generación. Todo puede mejorarse, destruir por destruir es criminal. Retrasa a México. Somos la economía número 15 del mundo, por territorio el 13, por población el 10. ¡Chihuahua! México es un gran país, seamos una gran NACIÓN.

Seres humanos, donde estemos -el campo, el litoral, la sierra, la ciudad-, responsables en la familia y con la sociedad. Que nos avergüence no respetar el orden y no consideremos normal dañar a otros. La vida es una, no seamos primitivos ni violentos. Alentemos el orden, no el desorden. Tengamos razón de ser y razón para salvarnos.

Posdata.- Amanecí el sábado con el teléfono móvil intervenido por oscuros malandrines. Que con su pan se lo coman. Si reciben mensajes inadecuados, no seré yo sino una sombra malsana.