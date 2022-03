Seres mágicos

audima

Hay personas mágicas,

que dan un empujón cuando quieres saltar, pero no hay el valor de hacerlo.

Hay seres humanos que son luna en una noche desolada,

incendian todo con sus destellos incontrolables.

Son sol,

mar,

música,

calma.

Son intensidad,

silencio,

soplo de viento.

Hay personas que creen en ti, cuando tú no lo haces.

Te quieren cuando te odias.

Te apoyan cuando ellos están despedazados por dentro.

Son camino,

Son como oler un libro viejo,

como escuchar tu canción favorita en vivo.

Deberían ser eternas;

en nuestros corazones siempre lo serán.

No se van,

se mantienen.

Marcan,

te hacen crecer,

madurar,

volar.

No te sueltan, ni cuando lo mereces.

Nada se compara a lo que hacen sentir;

correr, gritar, vivir,

Besar el cielo.

Son ojos de mar,

cielo.

Que sea una vida o una hora, pero a su lado.