Sergio Jacobo Gutiérrez coordinará a diputados priistas

Como se había adelantado en exclusiva en este espacio, se confirma que Sergio Jacobo Gutiérrez fue designado como coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado.

Como lo marcan los estatutos y las formalidades del PRI en votación de los integrantes de la próxima bancada priista avalaron a Gutiérrez, además reconocieron su persona y trayectoria.

Sergio Jacobo se había desempeñado como secretario particular del gobernador Quirino Ordaz y seguramente será su hombre de confianza. Tendrá la tarea de ser interlocutor con las diferentes fuerzas políticas, en esta ocasión les toca ser oposición.



El presidente del PRI Sinaloa, Carlos Gandarilla, destaca que la bancada llega unida y en equipo en torno al gobernador y al partido; con un trabajo responsable en favor de Sinaloa.

Seguramente, la diputada electa Gloria Himelda Félix estará presidiendo la Mesa Directiva en el arranque de la legislatura. Muy pendientes.



Sinaloa. Desde el tercer piso rechazaron categóricamente que se pretenda arrebatar el control y la autonomía de la Auditoría Superior del Estado. Afirman que el gobernador Quirino Ordaz Coppel desde que asumió la administración ha propuesto dotar a la ASE de mayores facultades como órgano fiscalizador. “Que no se confundan quienes hoy buscan sembrar la falsa idea de que Gobierno del Estado pretende arrebatar su control”, afirman en un comunicado.



La postura del gobierno que encabeza Quirino Ordaz es que la Auditoría del Estado goce de absoluta independencia. La premisa es que “ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, pueden estar ajenos a su observancia, revisión y eventual sanción”.



Es importante que el gobierno informe de su postura ya que despeja las dudas y no deja espacio para los rumores o información tendenciosa. Seguramente esto dará estabilidad.



En donde seguramente habrá coincidencias es en que la Auditoría Superior del Estado debe tener absoluta autonomía y no puede ser controlada o supeditada al Congreso del Estado.



En resumen, se aclara que la propuesta del gobernador de Sinaloa ha sido desde el inicio de su gestión “que se le den dientes” a la Auditoria Superior del Estado.



La información publicada por el gobierno de Sinaloa señala “ojalá que el discurso de ‘reconciliación’ se imponga en lugar de la ‘vil venganza’ en aras de apropiarse de órganos que están para velar por una real fiscalización”. Además, llaman a continuar con la lucha que la misma izquierda empezó.



Academia. En donde hay buenas cuentas es con el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo Alcántar. Nos adelantan que para noviembre del presente año la cifra de egresados del Instituto de Ciencias Penales será de 500 policías. Hace unos días informaba Ocampo que se fortalecían las corporaciones policiales con 65 nuevos egresados con un perfil de proximidad social con la población. Para finales de año tendrá varios centenares de nuevos agentes de Seguridad en las calles. Sin duda, hacen falta.



Memoria política. “En el mundo común de los hechos, los malos no son castigados y los buenos recompensados. El éxito se lo llevan los fuertes, y el fracaso los débiles”: Oscar Wilde.