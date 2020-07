Sergio Jacobo es señalado de hacer uso de recursos del Congreso

Dicen que el diputado priista Sergio Jacobo reparte despensas en vehículo oficial del Congreso, pero posicionando al PRI

Desvaríos. Si había cometido pifias, la reciente, en el contexto del segundo año de su triunfo electoral, no tiene comparación. Quién sabe si fue por su propia iniciativa o alguien le calentó la cabeza, pero el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegure que podría cobrarle a la prensa por realizar críticas en su contra raya en el desvarío de poder. Amplios sectores de la sociedad civil, incluidos muchos de sus seguidores, cuestionaron esa postura, que consideran inviable. Incluso, López Obrador va de mal en peor porque antes de esto promueve que se hagan públicas las investigaciones de corrupción, que se dé a conocer a los responsables con nombres y apellidos, así se viole el debido proceso, pero que se conozca la verdad. Algunos abogados ahomenses no terminan de asombrarse por tales expresiones de quien está obligado a cumplir con la ley. Esto es lo que opaca cada vez más su liderazgo, el que se sostiene repartiendo dinero a través de los programas sociales. ¡Vaya cambio!



Lapsus. Todo indica que un lapsus hizo que el youtuber mochitense Paúl Velázquez le diera la razón a sus opositores en los medios de comunicación, que primero se encantaron con él por sobrevivir a un atentado a balazos y hacer fuertes denuncias, pero tras conocerlo un poco más se desencantaron hasta enfrentarse a él. A tal grado fue que a Velázquez una periodista lo motejó como “falso pirata” por traer un parche en un ojo que supuestamente se le dañó por el balazo que recibió en el atentado. El mochitense fue muy duro en su respuesta hacia la periodista, lo que le causó más efectos negativos que positivos. Pues ahora que Velázquez se subió el parche para leer en la conferencia mañanera, salió a relucir que su ojo aparentemente está sano. Cuando menos eso dio la impresión con esa escena. Y pues lo de “falso pirata” fue retomado en noticieros nacionales.



Cancelación. Parece que la sensatez triunfó sobre las ansias del negocio enmascarado de promover el deporte en la Liga de Beisbol Clemente Grijalva. Y es que por mayoría de delegados de esta liga de primera fuerza se acordó cancelar la temporada por el problema del coronavirus. Fueron seis votos para suspenderla, cuatro para que se realizara y una abstención. El presidente de la liga, Edmundo Ervey Valdez, está llevándola de perder por las críticas por la suspensión, pero son más los que ven con buenos ojos la decisión en virtud del alto riesgo de contagios de coronavirus que se corría de haberse aprobado su realización.



Junto con pegado. Algunos productores de trigo del Valle del Carrizo ubican a José Jaime Montes Salas, coordinador de los Programas Federales Integrales en Sinaloa, como el artífice de la toma de la caseta de peaje de San Miguel. Para empezar los productores que hicieron ese movimiento son del ala morenista ligada a él, que en el mejor de los casos calculan que se quieren adjudicar el “logro político” si la empresa Multigranos le paga la cosecha que le entregaron hace ya más del año. Pero en el peor de los casos aducen que la protesta es para entorpecer las negociaciones a fin de que el Gobierno federal no se vea obligado o comprometido a otorgar el crédito millonario con ese fin, como está acordado. Montes Salas fue desplazado de las negociaciones por su actitud errática en el problema. Incluso, otros sugieren que todo va junto con pegado.



Coscorrón. Con efecto retroactivo, al diputado priista Sergio Jacobo Gutiérrez se le vinieron encima los señalamientos de uso de los recursos del Congreso del Estado para favorecer al PRI y levantarle la imagen a la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos. Y es que le están sacando que cuando vino a repartir despensas a El Fuerte lo hizo en vehículo oficial del Congreso, pero posicionando al PRI y a Ramos. Al parecer lo agarraron en la pichada.