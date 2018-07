Sergio Jacobo y la corrección política; el Güero Cruz y los «12.5 traidores»

Los personajes de esta entrega no podían ser más disímiles y, sin embargo, sus extremos confluyen en un punto: uno fue el diputado más mediático de la actual composición del Congreso del Estado y el otro está llamado a ser la gran figura de oposición en la próxima 63 Legislatura estatal.



Iniciamos por la parte seria y con miras al futuro: Sergio Jacobo Gutiérrez, quien de ser un discreto funcionario del PRI, más orientado a la figura del ideólogo que del protagonista de la escena pública, en los últimos seis meses ha dado un vuelco de 180 grados en su hasta ahora tranquila trayectoria:



BUENA JUGADA. Al iniciar este año, Sergio Jacobo fungía como secretario particular del gobernador Quirino Ordaz, pero renunció a fines de enero para iniciar precampaña por la diputación de mayoría del distrito 11 con sede en Navolato. Algo pasó que no llegó a la candidatura, desistió de tal aspiración en abril y, acto seguido, en mayo fue nombrado presidente de la Fundación Colosio en Sinaloa.



Después apareció en el número dos de la lista plurinominal de su partido para las diputaciones locales y, la semana pasada, se dio a conocer que será él, Sergio Jacobo, quien coordine la bancada priista, segunda en importancia en la Legislatura por iniciar funciones, con mayoría de Morena.



Quirinista de cepa, Jacobo es uno de los hombres más inteligentes y preparados en materia legislativa de Sinaloa.



Sus capacidades se habían limitado hasta ahora al contenido de los libros de su autoría, a labores de asesor y a cargos relevantes pero backstage, como el de secretario particular.



Más allá de su consabida estatura intelectual, Sergio Jacobo salta al primer plano de la política sinaloense armado de su experiencia y gran capacidad de interrelación con las diferentes corrientes políticas. Buena jugada del gobernador, sin duda, puesto que además, Sergio es hombre de todas sus confianzas.



GÜERO MORENISTA. Que Roberto «Güero» Cruz se va del PAN ya es noticia vieja; su apoyo público al hoy presidente municipal electo de Ahome, Billy Chapman, desde que era candidato de Morena, fue una renuncia de facto a Acción Nacional, donde hasta sus otrora grandes amigos Ricardo Anaya y Damián Zepeda le negaron toda oportunidad de participar como candidato en los comicios del primero de julio.



Sin embargo, en una suerte de preludio de su salida oficial de las filas del panismo, ayer Cruz Castro ofreció sonada conferencia de prensa cuyo propósito central fue «quemar» públicamente a un grupo de figuras que denominó como «Los 12 traidores del PAN».



En su estilo de impacto mercadotécnico (su profesión), Cruz dijo poner al descubierto a «La nomenclatura de quienes han controlado, traicionado y avergonzado a sus simpatizantes ciudadanos y militantes “de a pie”; una docena de corruptos traidores y cómplices del PRI que han servido de tapaderas para garantizar su impunidad».



La lista de nombres y señalamientos particulares va de Anaya y Zepeda a Jorge Villalobos, Carlos Castaños y Salvador López Brito.



No dejó títere con cabeza, aunque en estricto sentido hay uno que aparece como tal, en una foto chiquita al lado de Adolfo Rojo (algo así como don Enrique y su muñeco «Chenchito») en el cartelón: el presidente estatal del PAN, Sebastián Zamudio, quien no es la primera vez en figurar como apéndice del exalcalde guamuchilense, verdadero poder tras el trono (si algo queda) de Acción Nacional en Sinaloa. De tal modo, pues, que en estricto sentido no serían 12, sino 13 los «traidores» señalados por el Güero Cruz. O 12 y medio, algo así...