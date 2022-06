Charlyn, fuera del mundial femenil.

Es increíble lo que pasa en el futbol mexicano y en especial a nivel selección nacional, donde es evidente que tanto en la rama varonil y femenil, su principal problema estriba en la falta de los llamados delanteros matones y resulta que los pocos que hay y bien certificados están vetados por cuestiones extracancha.

En el tricolor de las damas se acaba de dar a conocer la lista de futbolistas que tomarán parte en este mismo año en un evento de la Concacaf y el próximo en el Mundial a celebrarse en Australia y no aparece en la lista la gran jugadora Charlyn Corral, ni más ni menos que una de las mejores en la historia.

Además, en la recién finalizada temporada de la Liga MX, la jugadora del Pachuca jugó todos los partidos como titular y marcó 13 tantos, para quedar solo abajo de la campeona Alicia Cervantes, pero ni eso le bastó para que Mónica Vergara, entrenadora del cuadro azteca la tomara en cuenta.

Esto que se vive con Corral, sin las cosas que no llegamos a comprender y lo peor es de que son apoyadas por los directivos de la Federación Mexicana de Futbol y demuestran abiertamente que el problema con Charlyn es meramente personal y no deportivo.

El problema de la atacante con los federativos viene desde el 2015, cuando Charlyn levantó la voz para exigir que se necesitaba realizar cambios para mejorar el fut femenino y a partir de ahí ya no volvió a ser convocada al tricolor. Para nuestro gusto, se trata de una gran injusticia.



Por el mismo estilo andan las cosas en la varonil, entre Gerardo Martino, entrenador del tricolor, y Javier Hernández, el goleador histórico, y por las recientes declaraciones del Tata, todo parece indicar que el Chicharito no formará parte del equipo que competirá en el Mundial de Catar. Y de confirmarse su no asistencia, entonces todas las esperanzas se centrarán en Raúl Jiménez, que sigue sin poder recuperar su gran nivel; en Rafael Funes Mori, que apenas viene saliendo de una lesión, o en Henry Martín, que viene a la baja, o en el joven Santiago Giménez, que va al alza. Pero en estos momentos ni los cuatro juntos representan sinónimo de gol en el once azteca.



LUEGO DE LA GOLEADA de 4-1 que le recetó Francia y lo dejó fuera de la final del torneo de promesas de Toulon, cuando menos la selección de México intentará hoy domingo quedarse con el tercer lugar frente a Colombia, que a su vez cayó en la semifinal ante Venezuela en serie de penales. Cabe mencionar que en el equipo mexicano hay muy buen material humano para el futuro, ya que destacan jugadores como Efraín Álvarez, Eugenio Pizzuto y Oziel Herrera, quienes llevan un largo proceso de formación a nivel selección menores. Lamentablemente, los franceses fueron muy superiores en muestra de que en Europa también se avanza más rápido en sus categorías infantiles y juveniles.



CON TODA NUESTRA sinceridad le mandamos condolencias cargadas de ánimo para el excelente amigo y destacado entrenador José Martín “Chapito” Ríos, ya que ayer sufrió un duro golpe familiar con el fallecimiento de su esposa, la señora Rosario Guadalupe Barraza Tirado, de 48 años. Sabemos que no hay palabras que puedan mitigar tan duro dolor, cuando se pierde a un ser querido y por eso solo nos resta reiterar al Chapito Ríos nuestro más sentido pésame y que su querida Rosario descanse en paz



REFLEXIÓN: El tiempo no se detiene, no espera por nadie, así es que no te detengas por pequeñeces.