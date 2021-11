Ya tenemos a la vista el repechaje

Está por verse si la etiqueta de ‘matar o morir’ que tienen los partidos del repechaje del torneo MX se cumple en la cancha y los aficionados por fin tendrán la oportunidad de disfrutar de mejores juegos a los que se vivieron en el calendario regular.De todos es sabido que la presente temporada de la Primera División de México ha sido una de las más malas de los últimos años, resaltando por su falta de goles y poca calidad en las acciones. Además, se sigue criticando que el sistema de competencia que utilizan para sacar al campeó, va más encaminado a beneficiar en lo económico a los dueños de clubes, que en lo deportivo para los que asisten a los estadios.La otra discusión es de que calificar a 12 equipos significa promover la mediocridad, porque no es justo que uno que llegó a sumar arriba de los 20 puntos pueda aspirar al título, por encima de otro que le dobleteó el número de unidades.Pero así está diseñado el torneo mexicano. Los equipos saben perfectamente que táctica a seguir, para ver si les funciona y logran conquistar los máximos honores, aunque hayan tenido muy pocos méritos.Entonces, bajo este panorama hay que irnos preparando para disfrutar de los cuatro juegos de repesca que se disputarán entre sábado y domingo, deseando que cuando menos resulten disputados y sirvan para olvidar un poco, el amargo sabor de boca que nos dejó la selección mexicana con esas dos derrotas que sufrió ante los Estados Unidos y Canadá en la eliminatoria mundialista de la Concacaf.Y para ir echándole más carbón a la hoguera a continuación daré mi pronóstico para cada uno de los cuatro frentes. Cruz Azul vence a Monterrey, Chivas a Puebla, Toluca a Pumas y Santos al Atlético San Luis. Usted es libre de irle al que quiera.

DISTRACCIÓN. El ingreso de unidades militares a los campos de la unidad deportiva Sagarpa ha causado cierta curiosidad y desconfianza entre los jugadores que asisten a dicho espacio.El pelotón de las fuerzas armadas llega por la tarde, se van hasta el fondo de la unidad. Su estancia es corta y así como llegan sin hacer ruido, se retiran del lugar.En torno a dicha situación, escuchamos el comentario de que los militares se dedican a disfrutar un rato de los partidos que se juegan en el campo uno como una especie de distracción y luego continúan con su labor. Por lo tanto, si usted se los llega a topar no se asuste.

DISTINCIÓN. Es la que recibirá en su memoria el finado jugador Mario Campos, al llevar su nombre la tercera jornada del torneo municipal categoría 68 años y mayores a jugarse el día de mañana.Campos Encines jugó su última temporada en este circuito con el equipo del Sklusiva Muebles, pero antes había vestido la casaca de Correcaminos y Clínica Respiratoria y forma parte de una familia muy futbolera de Culiacán.

REFLEXIÓN: Consciente es aquel que sabe que la vida está para saberla aprovechar al máximo y no para verla pasar.