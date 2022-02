El Genoa si le da su lugar a Johan Vázquez

audima

Si para Gerardo Martino director técnico de la selección nacional no existe el menor interés de alinear al lateral Johan Vázquez, con su equipo Genoa piensan diferente, ya que ayer el mexicano jugó un partidazo frente a la Roma con el que empataron a roscas, en duelo correspondiente a la fecha 24 de liga italiana. Vázquez se la pasó de turista en los tres últimos partidos que disputó el once azteca en la elininatoria de Concacaf y los análistas consideraron de injusta la desición del Tata de no darle minutos de juego al exfutbolista de Pumas.

Pero como que ese detalle sirvió más de motivación a Johan, pues pese a la inactividad y a lo cansado de los viajes de una sede a otra, se vio bastante bien frente a la Loba que no pudo ganarle en su estadio. Por cierto es el segundo juego en fila en el que Genoa no recibe gol, sin embargo su situación sigue muy complicada en la Liga italiana al estar ubicado en el penúltimo lugar. También debemos aclarar que si el equipo del mexicano no perdió el partido, se debió a la oportuna intervención del VAR, ya que previo al gol, le habían dado un pisotón a Johan. En suma, es bueno para el futbol mexicano que los seleccionados que juegan en Europa tengan mayor actividad y sobre todo elementos como Vázquez a quien consideran un excelente jugador.

IMPARABLE. El Club Tapatío filial del Guadalajara confirmó que va por todas las cánicas en la presente temporada de la Liga de Expansión, tras sumar su quinta victoria al vencer al Atlético Morelia 2 por 1. Ya son seis encuentros que tienen sin perder los rojiblancos que llegaron a 18 unidades. Sin duda, parte de este buen andar del líder general se debe a la buena dirección técnica de Ricardo Cadena, con el cual tuvimos una muy buena amistad en su etapa de jugador con los Dorados de Sinaloa.

A ver que tanto le aguanta tan buen ritmo al Tapatío, pues vale señalar que por el mismo estilo iban los sinaloenses el torneo pasado y se desinflaron feo en la liguilla.

MUY CONTENTO. Así nos encontramos al destacado cancerbero Elías Alfaro Rojo, quien forma parte de una familia netamente futbolera, ya que está festejando 40 años de portar con orgullo los colores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El popular ‘dividí’ Alfaro recordó que debutó con el equipo de primera fuerza de la UAS en la temporada de 1981 y de ahi en adelante ha pasado por las categorías de veteranos, super, grand máster, master, oro master y diamante.

En la actualidad ya forma parte de la división de los 60 años al lado de su inseparable amigo y compadre Sergio Antonio Gámiz Soto.

Pues amigo Elías te deseamos con toda sinceridad y primero que nada buena salud, y luego que sigas jugando con la UAS hasta que el cuerpo aguante. ¡Tan Tan!.

