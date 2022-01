Dorados muy bien y Maza es goleado

audima

Los dos equipos sinaloenses que nos representan en el futbol profesional de México, debutaron en la nueva temporada el fin de semana. Al de Culiacán le fue muy bien, pero al de Mazatlán fue el reverso de la medalla. Los Dorados de Sinaloa lograron traerse los cuatro puntos de Tamaulipas, tras derrotar a Correcaminos con marcador de 2 goles contra 1.

Sin duda, un triunfo de mucho mérito para El Gran Pez, ya que tuvo que sobrevivir a un primer tiempo muy complicado y en el cual los locales, dejaron ir la victoria, pues fácilmente pudieron tomar una clara ventaja. En la parte complementaria y gracias a los movimientos que realizó su técnico Rafael García, los Dorados jugaron mucho mejor y lograron con justicia darle la voltereta a la pizarra con los tantos de Jesús Vázquez y José Raúl Zúñiga.

El otro detalle positivo que vimos de los Dorados, fue que a pesar de la salida de hombres importantes que lucieron en el torneo pasado, el equipo no perdió la esencia que lo hizo ser el más sólido, sin embargo, en la liguilla se vino abajo y concretamente frente a la Jaiba Brava que se convirtió en su verdugo al vencerlo en tres ocasiones. Mientras que al cuadro de Mazatlán le fue bastante mal, al ser vapuleado en tan solo 45 minutos por el Guadalajara con marcador de 3 por 0, en un resultado que debemos calificar de muy sorpresivo. En efecto, ya que las Chivas se presentaron en su cancha con un solo refuerzo y con muchas dudas en su accionar, pero contra todos los pronósticos mostraron contundencia en la primera mitad.

Para la segunda parte y ya con todo el mal encima, los mazatlecos mostraron muy poca ambición para tratar de revertir la situación y los tapatíos sobrellevaron el rumbo del partido con toda facilidad. Sí señores, el tan criticado Chivas amaneció en la cima del futbol mexicano y eso es algo que debe ilusionar a sus miles de seguidores.

FUT AMATEUR. La Asociación de Futbolistas Organizados del Estado de Sinaloa, ya cuenta con un nuevo presidente en la persona de Miguel Ángel López, un directivo ampliamente conocido en nuestra entidad.

Félix sustituye en el cargo a Édgar Acosta, quien recibió la oportunidad de integrarse a la dirección de deportes del municipio de Ahome y al parecer por reglamento no podía fungir con los dos cargos. Pero para nuestro gusto, la sorpresa no fue la nominación de Félix al frente de la Asociación Estatal, sino el regreso de su extitular Carlos Lara Cebreros al máximo organismo con el cargo de vicepresidente. En su gestión como titular de la Afoesac, el Larry Lara realizó un destacado trabajo y por su liderazgo, no dudamos que será un excelente apoyo para el nuevo titular.

GRAN HONOR. Es el que le brindaron a Carlos Rubio Hernández, hijo del universitario de hueso colorado, Cruz Humberto Rubio Valdez, al permitirle lanzar la primera bola en el quinto juego de la semifinal entre Tomateros de Culiacán y Algodoneros de Guasave, de la Liga de beisbol del pacífico que se realizó el domingo pasado en el estadio Ángel Flores. El caso de la familia Rubio Hernández es muy curioso, ya que a Carlos le gustó el beisbol y no el soccer como a su papá y la mayor parte de su carrera semiprofesional la ha realizado en Hungría, en donde también es coach de bateo de los seleccionados infantiles y juveniles de aquel país.

Además, Carlos, quien trabaja en una compañía a nivel mundial, ya goza de la nacionalidad hungara-mexicana.

Muchas felicidades para el mocetón Carlos Rubio y que sigan los éxitos en tan lejana nación.

REFLEXIÓN: La constancia es la virtud, por la cual todas las otras virtudes dan fruto.