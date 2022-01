El Potro no tiene pasta de campeón

audima

Suele pasar con frecuencia que en el futbol profesional de nuestro país, los equipos que surgen campeones en una temporada sufren demasiado en la siguiente para encontrar el mismo ritmo que los llevó a la gloria.

El más palpable caso es el del tradicional equipo de los Potros de Hierro del Atlante, que tras coronarse en la edición pasada en el torneo de Expansión, en la actualidad en tres partidos disputados sigue sin conocer la victoria y se encuentra ubicado en la posición 12.

Para la etiqueta de monarca que portan los Potros, nos parece que su inicio ha sido bastante flojo, en prueba de que algo le está pasando a su funcionamiento, cuyo nivel es muy bajo al que mostraron en el juego de vuelta de la final pasada frente a la Jaiba Brava del Tampico Madero.

Lo que vemos a favor del Atlante es que todavía tiene tiempo para recuperarse y cuenta con plantel para lograrlo y también urge que vuelva a repetir título para que se convierta en campeonísimo, en aras de que para el próximo año pueda regresar el ascenso.

Aunque primero también debemos esperar el mes de marzo, para saber cuales serán los cuatros equipos de la Liga de Expansión que serán certificados por la Liga MX y no tenemos duda de que uno de ellos será el de los atlantistas.

URGE UN CAMBIO. Mientras que a unos jugadores mexicanos les comienza a ir muy bien en el futbol europeo, hay otros que les apura cambiar de aires, para que tengan una mayor oportunidad de jugar, máximo en este año que es el de la copa del mundo de Catar.

Uno de ellos se trata de Héctor Herrera, que sigue teniendo muy poca oportunidad de ver acción con el Atlético de Madrid y es uno de los favoritos en la alineación de la selección mexicana.

Los analistas consideran que ya es necesario que HH y su promotor vayan buscando otras opciones, ya que está visto que Diego Simeone, técnico de los colchoneros, no confía mucho en Herrera.

Por lo tanto, al once azteca no le conviene tener parados tanto tiempo a sus seleccionados y todavía menos, cuando no han asegurado su boleto al mundial.

ANECDOTARIO. En el año de 1965 su servidor todavía no entraba ni a la escuela primaria, cuando ya en ese tiempo se promocionaba un juego de la Liga de primera fuerza de Culiacán en la cancha del Estadio Universitario.

Pero lo que nos llamó más la atención, fue el hecho de que en las alineaciones que presentaron ambos cuadros, había jugadores con los que me tocó convivir en una cancha pese a la diferencia de edades.

Por ejemplo, por el lado de los universitarios tuve la fortuna de cascarear junto con Benjamín Iriarte Fárber, Jorge Medina (qepd), Eduardo Urrea (qepd) y Manuel Macías. Mientras que por el lado de Culiacán tuve la gran suerte de jugar con los finados Oscar Gil, Carlos Bonilla y con los hermanos Joaquín y Daniel Sánchez Baldenegro. Sin duda, se trata de grandes jugadores y excelentes personas.

REFLEXIÓN: En el proyecto de la vida comprenderás, que lo importante no es saber lo que uno tiene, es saber todo lo que uno vale.