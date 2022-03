El Tricolor debe darse un festín ante El Salvador

audima

Si la selección nacional no puede ratificar hoy su pase al mundial de Catar con una demoledora y convincente actuación en la cancha del estadio Azteca ante su similar de El Salvador, mañana muy temprano los federativos deben sentarse y platicar muy en serio con el técnico Gerardo Martino, para que les explique por qué juega tan mal el tricolor.

Hoy, México tiene todo a su favor para darse un festín con los salvadoreños, que ya están eliminados y que, hombre por hombre, son muy inferiores a los mexicanos, pero los nuestros en la cancha no han podido ratificar esa jerarquía que tienen en el área de Concacaf.

Prueba de ello es que muy probablemente quedará en el tercer lugar del octagonal final, abajo de Estados Unidos y Canadá, debido a que estos dos últimos escuadrones han tenido un nivel competitivo mucho mejor que los aztecas.

Así es, se acabaron los pretextos para el tricolor, que esta tarde tiene la obligación de dar su mejor actuación de toda la eliminatoria. Y qué mejor que ante sus propios y fieles aficionados. En suma, la selección azteca debe confirmar su boleto al Mundial con una soberbia actuación.

MALA RACHA. Bien dicen que si el equipo grande va mal, también lo imitarán sus filiales. Y el mejor ejemplo es el equipo femenil de Mazatlán de la Liga MX, que la noche del miércoles sumó su juego 18 sin ganar como visitante al ser arrolladas por el Pachuca con marcador de 5 por 0.

Las Cañoneras se mantienen entre los últimos lugares de la tabla general y ya fuera de la liguilla, cuando ya solo le restan tres fechas al calendario regular.

Pero, la verdad, no se le puede criticar tan mal paso de las porteñas si tomamos en cuenta que, si su directiva no ha mostrado real interés en reforzar a su cuadro varonil, menos lo harán con el de las damas, el cual no es buen negocio.

Por lo tanto, los aficionados de Mazatlán ya se deben ir acostumbrando a ver a sus dos equipos profesionales ubicados muy abajo en la tabla de posiciones.

CONDOLENCIAS. Son las que le mandamos con toda sinceridad a los hermanos y buenos amigos Jaime y José Luis Hernández Pérez por el sentido fallecimiento de su hermano Guadalupe, a los 70 años.

Al Jimmy y al Rayo Hernández tenemos muchos años de conocerlos, gracias a que hemos sido compañeros y rivales en diferentes categorías del fut local. Les deseamos de todo corazón que pronto encuentren la paz por tan duro golpe familiar y pedimos descanso eterno para su hermano Lupe.

REFLEXIÓN: Quien renuncia a la felicidad por temor a sufrir, es aquel que renuncia a vivir por temor a morir.