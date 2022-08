El Venado, una potencia en veteranos

Si ser campeón en una liga de futbol es sumamente complicado, repetir corona con el mismo nombre de franquicia y en la misma temporada todavía lo es más, pero este mito lo acaba de romper el equipo de Amigos del Venado al ligar su segunda diadema en diferentes categorías, y podría establecer un récord, pues ya está en camino hacia un tercer campeonato. Sin duda, es muy difícil encontrar en los anales del fut de aficionados de Culiacán y máxime en la categoría de veteranos, un caso como este que le estamos citando, pues su servidor, que tiene más de 40 años en la crónica deportiva, no le viene a su memoria algo similar, pero esto no nos exime a las equivocaciones, bajo la aclaración de que debe ser un club patrocinado por particulares y no por instituciones educativas o de otro tipo.

Amigos del Venado ganó su primer título hace un par de semanas en la Liga Intersemanal de lo Miércoles tras imponerse a Grupo Firme con la mínima diferencia. La tarde del sábado pasado hilvanaron su segundo galardón al derrotar en la final del torneo municipal Diamante a Grupo Fiscal Contable, en una intensa batalla que se definió en serie de penales. Además, el triunfo le permitió al Venado cobrarse una dulce venganza si recordamos que los contadores le habían ganado en la final del tronco pasado. Pero la fiesta se podría alargar para este club, ya que el cuadro de su categoría oro máster ya está en la fase de cuartos de final, y en el juego de ida del sábado pasado empataron a roscas con Integradora Real Amigos.

Si usted sabe de otro equipo como este que en el fut de la localidad ha ganado dos títulos a nivel de veteranos en la misma temporada y que podrían ser hasta tres si es campeón en la oro máster, que nos lo haga saber. Por lo pronto, le reiteramos nuestras felicitaciones a dicho escuadrón y sobre todo a sus patrocinadores, que no han dudado en invertirle a su franquicia, que en lo deportivo le sigue redituando muchas satisfacciones.

¡QUÉ JUEGAZO! Se lo dijimos que la final de la Eurocopa femenil iba a ser un gran espectáculo, y las selecciones de Inglaterra y Alemania no nos defraudaron en lo más mínimo la mañana de ayer. Las inglesas que jugaron en el estadio Wembley ante 90 mil aficionados, lograron, por fin, su primer título al derrotar a las alemanas, que se quedaron con las ganas de saborear su noveno cetro con marcador de 2 por 1 en tiempos extras. La verdad, se trató de un choque de tremenda exigencia física, pues se jugaron 120 minutos a un vertiginoso ritmo. Por cierto y para que vea el furor que provocó entre los aficionados, se rompió el récord de entrada de una final varonil, que era de 79 mil espectadores.

FESTEJO. El flamante rey del fut platino de los martes, Morito-Tirso Manjarrez anunció que para el día de mañana está organizando un juego amistoso frente a Chivas a partir de las 16:00 horas en el campo cuatro de Sagarpa, y tras concluir se armará un convivio para cada uno de los jugadores que le ganaron la batalla titular a Pumas la semana anterior. Obviamente, al frente de todo este alboroto está el popular Dolores ‘Lolo’ Ibarra, entrenador del equipo campeón.