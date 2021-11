Graderío vacío en Liga de Expansión

Los datos son contundentes y confirman que la abolición del Ascenso vino a perjudicar seriamente a la Liga de Expansión, pues provocó que los aficionados se alejaran de los estadios en donde se juega este circuito.

No estamos inventando nada, simplemente nos basamos en las cifras que maneja en su página web la propia liga con relación de la gente que asiste partido a partido y de manera general.

Para que se dé una idea del poco interés que genera entre los aficionados el Circuito de Expansión, de entrada le pondremos el ejemplo de los Dorados, que es el líder general, sin conocer la derrota, pero en los pocos duelos que ha jugado en su pecera no ha llegado ni a los 3000 seguidores. Su mejor registro fue en el choque contra Raya2 con 2900 boletos vendidos.

En cambio, cuando El Gran Pez jugaba en la Liga de Ascenso, su entrada de seguidores oscilaba jornada tras jornada entre los 4 a 6 mil fanáticos. Hasta el momento, en el que se juega la fecha 15, la mejor entrada que registra la presente temporada fue cuando debutó con Raya2 el goleador histórico de Monterrey, Humberto “Chupete” Suazo y acarreó al estadio a 10,572 mil aficionados. La peor entrada le pertenece a Mineros de Zacatecas, que a su duelo en casa ante el Tapatío filial de Chivas nada más asistieron 520 aficionados.

Ahora bien, si lo vemos por el lado amable, las raquíticas asistencias a las plazas de expansión pueden servir para evitar tragedias, como la que pudo darse el martes anterior en Celaya, cuando pseudoaficionados de los Toros invadieron la cancha para tratar de agredir a jugadores de Dorados. Si ese día el estadio hubiera explotado estando a su máxima capacidad, no habría forma de detener a tantos aficionados y menos si estaban fuera de sí.

En suma, ya veremos si en la liguilla mejoran un poco más las tristes entradas que registran los estadios de la Segunda División de nuestro país.

SIGUE. Es increíble que se hable más de mitotes que de lo deportivo en las Chivas Rayadas, el llamado equipo del pueblo, y cuya leña se atizó a lo máximo el lunes pasado, cuando Amaury Vergara, dueño del club, ratificó como director deportivo a Ricardo Peláez.

Los programas deportivos no se cansaron de cuestionar la decisión de Amaury, ya que consideran que el primer culpable del fracaso del Guadalajara es Peláez, luego de su pésima y cara inversión de refuerzos que son una vergüenza en la cancha.

Y la verdad, un cuadro de tanta tradición como el tapatío debe ser de los protagonistas de la Liga MX y no el de los problemas extracancha.

EL CHILANGO. Qué enorme emoción nos dio al reencontrarnos con el gran delantero ultra plus Eduardo González, pero mejor amigo, ya que teníamos buen rato sin saber de él. No pudimos evitar fundirnos en un fuerte abrazo y más nos llegó la emoción al enterarnos de los problemas de salud que padece y, pese a ello, no los demuestra y los enfrenta con el mejor de los ánimos.

Amigo Chilango González, estamos seguros de que te vas a recuperas y seguirás siendo el tremendo goleador del futbol polilla de Culiacán que conocimos en las diferentes canchas de esta ciudad que te adoptó con cariño.

REFLEXIÓN: Todos tenemos el derecho de poder pensar y actuar lo que quisiéramos libremente, pero siempre con el respeto hacia los demás.