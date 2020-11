Le damos toda la razón a Lillini

Estamos de acuerdo con Andrés Lillini, director técnico de los Pumas de la UNAM, al expresar en reciente entrevista que su equipo hizo perder mucho dinero a los apostadores, pues consideraban que sus pupilos se iba a desmoronar conforme avanzara el calendario del torneo Guardianes 2020.

Hoy, la realidad establece que los universitarios, sin contar con una nómina tan millonaria de otros clubes como Tigres, Monterrey, América, Chivas y Cruz Azul, terminó colocado en el segundo lugar general y le tapó la boca a muchos analistas que le daban hasta muy pocas posibilidades de avanzar entre los primeros ocho sitios.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Todavía más meritorio consideramos el trabajo realizado por Andrés Lillini, ya que llegó al plantel como técnico interino por Michel y vaya que supo encontrarle muy pronto la cuadratura al círculo, para armar un plantel muy eficiente.

Quién sabe si Pumas podrá ser campeón de la presente edición del torneo mexicano, pero lo que ha hecho hasta la fecha tiene un gran valor y, por ende, se debe reconocer ampliamente la labor del cuerpo técnico y los jugadores.

En lo personal, siento que el gran favorito para redondear una brillante temporada es el León por el vistoso y contundente futbol que practica, pero debe confirmar ese mismo nivel en la Liguilla para que no sufra otra decepción como le sucedió la temporada anterior, al ser eliminado por Tigres.

Y también ya es tiempo de que su timonel, Ignacio Ambriz, demuestre su real capacidad como técnico y logre coronarse y no se quede a medias como le ha pasado con la Fiera. Aparte, el título le podría servir para reforzar más su trayectoria, máxime que ya se anda candidateando para irse a dirigir a la selección mexicana o a un club al extranjero.

EN LA MIRA. No solamente en la Liga de Balompié Mexicano se dan los problemas extracancha, sino también en el circuito de Expansión, ya que trascendió que la Liga MX podría desafiliar al Atlético Morelia y su dueño José Luis Higuera.

Al parecer está en curso una investigación en contra de Higuera, quien fue directivo de las Chivas, de parte de la Secretaría de Hacienda por facturar a empresas fantasmas.

Tan delicada situación llegó a oídos de la Liga MX y de inmediato respondió que si se le comprueba el delito a Higuera, se le podría desafiliar, ya que de acuerdo a la nueva filosofía del circuito, todos sus miembros, desde patrocinadores, directivos y proveedores, deben ser íntegros en todos los sentidos. Hay que estar atentos en este caso.

CASO CURIOSO. Nos encontramos con José Luis “Negro” Sánchez, destacado beisbolista y futbolista del Infonavit Humaya, y le preguntamos por su hermano mayor Gilberto, quien es también un beisbolista de hueso colorado, y nos comentó que pasó por muy malos momentos debido a que se contagió de COVID-19, pero para su buena fortuna pudo superar la enfermedad.

Pues resulta que la mañana de ayer de manera sorpresiva me encontré con Gilberto Sánchez en una tortillería del Info y me dio un gran gusto volver a saludarlo. Lo que más me agradó fue que a pesar de sus achaques físicos, este viejón no ha perdido su alegría por la vida.