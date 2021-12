Los cetros no se ganan con cifras

Si en el futbol mexicano se estilara jugar bajo el sistema de competencia de una liga europea, en estos momentos, Dorados ya serían los campeones de la Liga de Expansión, pero como aquí la cosa es distinta, los sinaloenses deben ratificar a partir de hoy todo lo bueno que hicieron en el calendario regular, al visitar al campeón Tepatitlán en el juego de ida de los cuartos de final. Es decir, a partir de esta tarde los impresionantes números que lograron los sinaloenses solo servirán como referencia para colocarlos como ligeros favoritos, pero sin que haya ninguna certeza de que van a ganar y menos si tomamos en cuenta el maleficio de los líderes que no pueden coronarse.

De tal manera que el único camino que llevará al cetro a Dorados es el que mantuvieron en todo el rol regular. Será clave que sigan teniendo ese sólido equilibrio en todas sus líneas y, sobre todo, su letal delantera que marcó más de 30 goles, y 12 de ellos fueron de su rey cañonero, el colombiano Raúl Zúñiga. Sin duda, los Alteños de Tepatitlán serán la gran prueba de los Dorados, ya que es el actual campeón y, aunque tuvo una temporada de altibajos, buscará estar de nuevo en la gran final. Para nuestro gusto, el choque de hoy puede ser clave para el 11 dirigido por Rafael García, pues regresar con el triunfo o el empate a Culiacán obligará a que los Alteños abran espacios desde muy temprano en la batalla de vuelta.

POLÉMICA. La designación del argentino Lionel Messi para ganar su séptimo Balón de Oro como el mejor jugador del presente año generó opiniones a favor y en contra, pero más de lo primero, ya que también se afirmó que el polaco Robert Lewandoswki tenía los méritos necesarios para ser el galardonado. Sin embargo, los que votaron, establecieron la diferencia en el título que logró Argentina en la Copa América, al vencer en la final a Brasil en su propia cancha y la Pulga Messi fue clave con su destacada actuación.

Incluso el propio Messi, en el mensaje que dio tras recibir su balón, exhortó a la FIFA que le entregaran otro Balón de Oro a Lewandowski por su actuación goleadora que tuvo en el 2020 y cuya premiación se suspendió a causa de la pandemia.

Ni hablar, Messi, con su séptimo balón de Oro, ya es todo un personaje histórico del futbol mundial y todavía le vemos cuerda para seguir sumando distinciones.

UNO MÁS. Todo proyecto que vaya encaminado a aportarle un bien a la comunidad deportiva debe ser bienvenido, como el de la publicación del libro El futbolista sinaloense (talento, fuerza y coraje). La presentación oficial de dicha obra se realizará el día de mañana en el restaurante La Casona de La Cruz, municipio de Elota. La obra fue escrita por los doctores Arturo Santamaría Gómez y Eduardo Sainz Díaz. Y el comentario de entrada estará a cargo del destacado doctor en medicina deportiva Juan Lauro Martínez Barreda. Hay que leerlo.

REFLEXIÓN: ¿Te has preguntado alguna vez si la lluvia no es una manera que tiene nuestro planeta de demostrar que no somos los únicos que lloran?